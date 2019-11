‘Canción sin nombre’, la cinta peruana que triunfó en Montreal

Redacción Fama

La película ‘Canción sin nombre’, estrenada en el Festival de Cannes, fue confirmada para estar en el AFI FEST 2019, en Estados Unidos, donde será proyectada este 16 y 18 de noviembre. La historia toma como punto de partida el reportaje que el periodista Ismael León publicó en La República, sobre el robo de bebés en la década de los 80.

Hablamos con Tommy Párraga (de ‘La hora final’), quien interpreta a ‘Pedro’ el periodista de investigación que a pesar de las amenazas decide acompañar a la protagonista ‘Georgina’ (Pamela Mendoza) cuando denuncia la desaparición de su bebé. “Mi personaje es ficticio. Es un periodista gay en silencio, enclosetado. En todo momento está luchando por salvar a ‘Georgina’, por encontrar a su bebé perdido. Pero como él también es víctima del sistema (es atacado por homófobos), se ve obligado a abandonar el caso y ese es uno de los dramas del personaje, pero también abandona una posibilidad de amar. Creo que Melina(León, la directora) hizo que me distancie de la imagen de su papá, así que solo fue un referente”.

‘Canción sin nombre’ agotó las entradas de sus funciones en el Festival de Cine de Lima y su estreno comercial está previsto para marzo. La cinta quedó entre las mejores de Cannes, recomendada por medios como The Hollywood Reporter y Variety. Así que los rostros de los protagonistas estuvieron en varios folletos distribuidos a los cinéfilos. “Pamela y yo caminábamos por las calles en Cannes y la gente nos pedían fotos y autógrafos. Fuimos a un bar el último día y nos reconocieron ni bien entramos. Era muy loco. Eso significaba que era una de las películas más vistas, no era porque fuéramos Angelina y Brad Pitt (ríe)”, comenta el actor, quien al igual que Pamela Mendoza asume su primer protagónico en cine.

Rodaje

Melina León en su ópera prima ha puesto su sello personal desde el día 1. Según contó Párraga, los protagonistas ensayaron sin guion durante un año. “Me decía: ‘En la escena 1 pasa esto’. Y me mandaba al escenario a improvisar; me grababa y escribía las palabras exactas. Estaba acostumbrado a recibir mi libreto y revisarlo, pero al entrar así tan al vacío era vertiginoso. Cuando llegó el día de grabación, dije: ‘bueno, me va a dar la escena’, pero yo leía , me quitaba el guion y me mandaba al set(ríe). Recuerdo que Liliana Trujillo y Bruno Odar llegaron un día a grabar aterrados porque no tenían el guion y me pedían que les explique. Fue muy gracioso y vertiginoso, pero esa verdad se ve en la película”.

A meses de su estreno en Perú, ‘Canción sin Nombre’ lleva casi 20 premios en festivales. “Queremos que nos cuentes más (sobre Perú)”, le dijeron en una reseña a la directora. En Canadá ganó el premio FIPRESCI a la mejor crítica internacional y obtuvo una mención especial. “Es actual, totalmente. La trata de niños es uno de los temas que más le conmueven a ‘Pedro’ porque hay más mujeres que están pasando por lo mismo. Mi personaje va a la selva, y yo antes pregunté sobre la trata y era un tema latente, de que ‘hace una semana han vendido a una niña por 500 soles’, eso era lo último leído en las noticias. Y también creo que este personaje representa a la comunidad gay aplastada”.