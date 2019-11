Edgar Saba: “Todas las noches de un día es una obra sobre dos héroes”

Por: Estefany Barrientos F.

En Todas las noches de un día, Samuel (Alonso Cano) es sometido a un interrogatorio por la desaparición de ‘Silvia’ (Sandra Bernasconi), la dueña del invernadero donde ambos vivieron −o sobrevivieron− por años, refugiados lejos de la ciudad. A lo largo de la obra sabremos qué unía a dos desconocidos. “Muchos piensan que hay demasiado flashback, pero es la coexistencia de la vida y de la muerte”, dijo el director Edgar Saba tras la función para la prensa.

Es una puesta en escena sobre nuestros “fantasmas y demonios”, coincide Saba, pero también una historia sobre la violencia de género y las consecuencias. “No se especifica qué le pasó a esta mujer. En un momento dije: ‘debería decirse, tenemos que especificarlo, o lo escribo yo’. Pero después me di cuenta de la trascendencia que tendría el montaje si no se decía. Puede ser sobre el feminicidio, el machismo, pero en realidad es la infinidad de temas que la mujer sigue sufriendo”.

Para el exdirector del Festival de Cine de Lima, Todas las noches de un día presenta a dos héroes. “Las telenovelas son tristes, pero las tragedias son dignas. En las telenovelas los personajes lloran todo el tiempo (ríe), lo que se pierde es la dignidad del ser humano de sobrevivir frente a los problemas. Una obra como esta es sobre dos héroes, en el sentido clásico de la palabra: la dignidad de sobrevivir al desamparo”.

Saba añade que siempre piensa en “el planteamiento contemporáneo” (esta obra fue escrita por Alberto Conejero en el 2015) de cualquier obra, y que podría vestir a Hamlet en blue jeans. “No sé si mis trabajos son buenos o malos, pero son muy personales. Creo que es la forma como intento entender qué hago en este mundo. Es una manera de vivir”.

A inicios del 2019, el director contó que tuvo conversaciones para asumir el Ministerio de Cultura. Reconoce que actualmente el teatro es para muchos elitista y plantea que el acceso debería ser “un derecho” del ciudadano. “El teatro no debe ser caro. La producción es enorme comparada con la cartelera de cine que es pobrísima. Pero para eso se necesita una política cultural en la cual exista una subvención del gobierno para cubrir esas diferencias”.

“Nuestra política es una telenovela”

En Todas las noches de un día (en el Teatro de Lucía) existe más de una frase sobre la esperanza, y el director también traslada esto a la política actual. “Nuestros políticos no toman como referencia a grandes líderes. No dicen: ‘voy a hacer lo que hizo Mandela’. No tienen la grandeza ni el coraje, pero creo a eso hay que aspirar. Yo cuando hago un montaje compito con el National Theatre de Londres, no sé si llegue, probablemente no, pero si no me planteo esos niveles, entonces estoy haciendo teatro para mis amigos. Un teatro amateur. Entonces, la política igualmente se vuelve amateur, debe dejar de ser un melodrama para convertirse en algo digno. Nuestra política es una telenovela, no es una tragedia griega”.

Saba ha descartado postular al Congreso, pero sostiene que espera hacer gestión pública y opinó del mensaje del primer actor Carlos Gassols, quien propuso que se les dé cabida a los actores en la política. “Me parece extraordinario porque los artistas no tienen que ser despreciados. Yo no diría que soy alguien de Congreso, me aburriría mucho, solo he recibido la propuesta de la que hablé. Ahora veremos hasta el 2021, espero que Salvador (del Solar) se anime”.