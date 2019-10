Mayor Tom vuelve a casa

Para los entendidos en la música de David Bowie, esta canción se trató de un atentado contra la obra del desaparecido Camaleón del Rock. Un sacrilegio. ¿Qué se había creído el intrascendente artista alemán Peter Schilling para osar componer una saga de “Space Oddity”, la emblemática entrega del gran artista inglés, a quien no le llegaba ni a las rodillas? El mayor Tom es el protagonista de una inolvidable canción de Bowie cuya historia se inspiró en el lanzamiento y alunizaje del Apolo 11. El tema nos dejaba, para siempre, el desasosiego de un astronauta abandonándose en el universo, pero sin poder olvidar su hogar, a su familia, abajo en la tierra: triste planeta que observaba desde la ventana de la cápsula de su misión y al que, a pesar de los apegos y responsabilidades, ya no quería regresar. “Space Oddity” sugiere que las dificultades técnicas que sufrió la nave para comunicarse con la base terrestre, tan bien interpretadas por Bowie, no eran tales, y que las interrupciones de señal se debieron a la separación voluntaria de un mundo en el que el mayor Tom ya no quería vivir. Una obra maestra, dada a conocer en 1969, cuyo final incierto transmite la sensación de un hombre desolado, que divaga sobre nuestra azulina atmósfera y concluye, sabe dios por qué motivos cósmicos, que era mejor permanecer en el espacio sideral. Y así, con ese desgarro, se quedó el mundo del rock por 13 largos años, hasta que un buen día, las radios anunciaron que el atribulado mayor Tom, en realidad sí tenía ganas de volver, que sí regresó a la tierra, que solo había que esperar un poco. Con un tono musical nostálgico, pero muy reconfortante, Schilling le inventó un final feliz, le quitó angustia, a una historia fascinante. “Coming home”.