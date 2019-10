Martín Caparrós: “Vivimos una época sin un futuro claro”

Por: María Morales Isla

Allí donde existen situaciones indignantes, curtidas por el hambre y el miedo, Martín Caparrós escribe no solo para decirlas, sino para interpelar al lector hasta indignarlo. Y es que para el escritor argentino “el buen periodismo es contar algo que muchos no quieren saber”.

El periodista llegó a nuestro país para dictar el ciclo de conferencias “Contra el público: aventuras y desventuras de un escritor” en distintas universidades de Lima, donde reflexiona sobre el periodismo y la crónica.

Durante la conferencia realizada ayer en la Universidad Ricardo Palma, Caparrós estuvo acompañado del escritor Alonso Cueto y las autoridades José Martínez Llaque, Roberto Reyes Tarazona y Percy Prado.

En la charla, Martín Caparrós sostuvo que el título de su conferencia tiene que ver con lo que es.

“Mi trabajo como escritor debo hacerlo contra el público. Yo creo que un escritor tiene que escribir lo que pueda sin pensar en absoluto quién va a leerlo. Y como periodista más todavía. Cada vez más el público sirve para que editores desesperados justifiquen su decisión de publicar cosas más horribles”, afirmó.

El escritor criticó que hoy en día se lea “basura” y las redacciones se manejen por la lógica del rating.

“Ahora en las redacciones hay pantallas que te dicen al segundo cuántos están leyendo una nota. Es la lógica del rating, con lo cual los editores caen en la tentación de publicar lo que se lee más, que es basura (...). Me parece siniestro”, enfatizó.

Además, Caparrós sostuvo que el camino del periodismo es romper esa lógica: “Si el buen periodismo era contar algo que no querían que se supiera, yo cada vez más creo que el buen periodismo es contar algo que no quieren saber”.

La crónica

El escritor recordó sus inicios en el periodismo y, sobre todo, en la crónica.

Ajeno a la escritura en ese entonces, Caparrós afirmó que quiso ser fotógrafo, pero los caminos lo llevaron a la palabra. Como parte de ese trabajo no realizado, el de la fotografía, publicó Postales, libro que incluye imágenes y textos breves. También se animó a leer el texto “El asco”, relato sobre la pornografía infantil, que forma parte del citado libro.

“Allí donde un periodista dice una situación indignante, la crónica debería poner una situación que te indigne”, reflexionó al terminar la lectura.

Bajo esta premisa también escribió el libro El hambre: “Quería contar sus mecanismos, sus necesidades”.

Con respecto a su última novela, Todo por la patria, decidió hacer una historia con humor, porque quería recuperar el placer ingenuo por la lectura.

“Una de las cosas que menos me gusta de ser escritor es que uno empieza a leer profesionalmente, pierde mucho el placer de la lectura”, afirmó.

América Latina

Las elecciones presidenciales en Argentina han suscitado en Caparrós la escritura de su última columna en The New York Times. Y su llegada a Lima no fue la excepción para referirse a la política de su país.

“Lo que sucedió en estos últimos meses es que el peronismo le ganó al kirchnerismo. El kirchnerismo se había pasado años siendo excluyente. En un momento Cristina Fernández tuvo la astucia de aceptar la propuesta de Alberto Fernández. Ganaron con eso. Ahora, eso siempre tiene problemas cuando estás en el Gobierno. Y más en una situación de crisis como es la Argentina contemporánea”, dijo a La República.

Con respecto a Chile, el autor se impresionó por lo imprevisible de los acontecimientos de la última semana.

“Por las características de la política actual, que no hay organizaciones, ni partidos, ni proyectos, es muy difícil saber hacia dónde van. No se sabe, puede ser que en un mes todo esto se disuelva o puede ser un movimiento que pueda producir algo a largo plazo”, sostuvo.

Pero para Caparrós esta situación forma parte de una política del siglo. “Vivimos en una época que no tiene un proyecto de futuro claro, con lo cual no hay una idea de propósito”.

Caparrós espera que estos estallidos construyan un futuro a largo plazo, aunque piensa que es una tarea difícil.