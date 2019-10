Norma Martínez: “En lo artístico, uno hace política”

Por: Estefany Barrientos F.

El público que va a Solo cosas geniales es recibido por Norma Martínez en la puerta de la sala Ricardo Blume y, en ese momento, se sabrá quienes serán por unos minutos: su padre, un novio, su profesora. El unipersonal escrito por Duncan Macmillan parte de temas duros: la depresión y el suicidio.

“Es triste llegar a esa decisión y también estar cerca y no poder ayudar”, nos dice. Pero la obra no es un drama solemne. “Todo se puede tratar desde su lado más liviano, que no es el más superficial sino, sin pesadez, ¡sin solemnidad!”.

La actriz cuenta que la última película que vio fue Joker. Por un lado para ver a Joaquin Phoenix “entregar su alma” al personaje y también porque la salud mental “nos convoca” a todos. “Si hay muchos enfermos, entonces yo soy parte de esa enfermedad”.

¿En Perú es necesario ver este tipo de propuestas? ¿Hay escenas que parecen cercanas?

Sí. Creo que el mundo marginal donde vive este personaje lo veo todos los días cuando grabo en Lima. Hay mucha gente abandonada y maltratada por la familia, por el sistema. Es muy difícil ponerse en esos zapatos porque uno piensa que todos tienen un ‘Dios te guarde’, pero quizás no es así.

Hace poco estrenaste Orlando. ¿Es un logro que ya no seamos tan cucufatos, por lo menos en el teatro?

Creo que todavía nos falta evolucionar muchísimo como sociedad. Me da esperanza la gente más joven, pero creo que nuestra sociedad se sigue como radicalizando en un conservadurismo colonial.

Pero hay obras solemnes.

Sí y la responsabilidad de eso la tenemos los creadores. Hay obras a las que no iría, y si esa es como la primera que ves, dices: “esto no lo quiero”.

Televisión y política

Como actriz que lleva varios años lejos de la señal abierta sostiene que, mientras en el teatro siempre podrá ser “una Medea y Electra”, es más difícil conseguir personajes en televisión. “Aquí creo que pasas a ser la mamá ‘de’ un personaje que no tiene mayor interés, que existe utilitariamente para otros. Podría ser una mamá con su propio conflicto”.

¿Serás la primera dama en la serie ‘Princesas’?

Sí, parece que ese proyecto es concreto, ¿cuándo? Creo que para este año. Es un personaje al que le voy a poder sacar partido y eso me interesa. A mí me gusta actuar y tener material para hacerlo. Lo tremendo es cuando no tienes ‘para’... no estás creando”.

Un poco en broma dijiste que habías creado un personaje para ‘Sucedió en el Perú’. ¿Hasta qué punto es cierto?

Creo que... sí. De hecho es uno que lo sabe todo acerca de la historia del Perú (sonríe), cosa que a mí no me pasa. Hay gente que a veces se decepciona un poco cuando sabe que no soy historiadora (risas).

En el programa dedicado a Susana Baca hablaste sobre la necesidad de trascender más allá de lo artístico. ¿Te pasa?

A veces lo pienso. Igual en lo artístico uno hace política, opina y se manifiesta. Tomar parte más activa, no lo sé, no sé si es para mí. Creo que mi misión está en otro lugar, aportando para lo mismo: para nuestra educación, cultura, para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Ir arriesgando estéticamente y temáticamente.

Ese lunes 30 de setiembre, ¿qué estabas haciendo?

Pegada a la televisión, literalmente. Estaba siguiendo de cerca lo que ocurría porque me parecía sorprendente. Eso en 60 años lo relatará alguien en algún programa que quizá se llame ‘Sucedió en el Perú’.

¿Qué es lo más positivo o “lo genial” que rescatas?

Fue genial el desempeño del primer ministro (Del Solar), por cómo enfocó su intervención en el Congreso. Creo que mucha gente no sabía la importancia de lo que estaba en juego y me refiero al Tribunal Constitucional. Creo que haber empezado por explicarlo puso a la gente de su parte.

El estreno de Solo cosas geniales coincidió con una semana terrible, la difusión de los audios de Hinostroza. Decías que querías “dar una bocanada de aire”. ¿Qué más aporta?

Creo que siempre es un buen momento para ser agradecidos y para poner atención en la salud mental, hay mucha gente sufriendo, además con el estigma que conlleva. La gente les dice: “pero ponte las pilas”. Nadie está deprimido por voluntad propia y nadie piensa en suicidarse por comodidad. Para recordar también a los medios lo delicados que deben ser. Hemos tenido un suicidio muy importante...

¿Te refieres a Alan García?

Así es. El suicidio nos ha golpeado y es un tema delicado (silencio). Lo que ocurre en la obra es sanador, la hacemos entre todos. Todos hemos sufrido el abandono alguna vez, por más cariñosos y atentos que hayan sido nuestros padres, es inherente a la vida sentirse perdido (…) Este año haremos conversaciones geniales, ya tenemos tres fechas confirmadas.

¿No querrán postularte al Congreso antes?

(Piensa) Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos. Es decir, prefiero no especular al respecto. Si resultara que de manera concreta existiera una propuesta, en ese momento lo pensaría.