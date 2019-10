Patricia Denegri: “El arte sensibiliza y puede informar”

Por: María Morales Isla

Una vivencia personal, como sobrevivir a una enfermedad oncológica, motivó a la directora Patricia Denegri a narrar su historia. La obra teatral Siguiente no solo recoge la voz de la autora sino también la de muchos otros, que habitan en los márgenes y cuyos derechos permanecen en el olvido.

“Siguiente” narra las dificultades que atraviesan los pacientes con cáncer. En ese proceso, el sistema de salud estatal no los acoge, sino que los aborrece y excluye. Es también la historia de la autora.

PUEDES VER Médicos de Cusco extirparon tumor gigante que anciana tenía en el cuello

“Yo soy la persona que estaba pasando un tratamiento oncológico. Soy testigo de toda la situación del sistema de atenciones y del maltrato que sufrimos como pacientes. Y no tanto nosotros, sino la gente que no conoce de sus derechos”, afirma la directora.

La obra teatral surge en 2008, tras enterarse la directora que padecía esta enfermedad.

“Estaba realizando una obra sobre el cáncer, coincidentemente descubro que tenía lo mismo. Entonces, viene todo lo que vivo. Ahí empiezo, ahí nace una necesidad”, cuenta Denegri.

PUEDES VER Cáncer es primera causa de muerte pero aún hay deficiencias para tratarlo en Arequipa

Durante su tratamiento, Patricia Denegri vive a flor de piel la carencia e indiferencia del sistema de salud del Estado. Pero observa sobre todo el descuido hacia los más necesitados. Y su forma de provocar un cambio fue la dramaturgia.

“Acá tengo que hacer algo, yo no me voy a quedar tranquila. Yo conozco mis derechos, pero hay gente que no y necesita un apoyo. ¿De qué manera podemos apoyarlos? Llamándoles la atención desde un planteamiento escénico donde ellos se vean reflejados”, relata la también actriz.

“Siguiente” no solo entreteje un drama y una crítica social, sino que incursiona en la sátira para paliar el sinónimo cáncer-muerte.

“Todos tenemos una experiencia personal. No vivamos un drama más. Tomemos las cosas de una manera más sarcástica para lograr un cambio. Nuestra primera intención es el teatro, sí. Pero, paralelamente, puede estar un poco por encima de eso, es lograr que exista un cambio de atención”, reflexiona.

Desde su puesta en escena el año pasado, Siguiente ha generado en el público disímiles reacciones. Entre risas y lágrimas, el espectador recuerda su vínculo con el cáncer, de manera personal o aislada.

Y es que para la autora, la obra genera que “los pacientes o los que viven una experiencia como esta se van a sentir protegidos, porque es en pro de sentirme mejor. No tocamos mucho la enfermedad, sino el sistema de atención”.

PUEDES VER Madres: el lado poco amable de la maternidad

Patricia Denegri ha dirigido y actuado en distintas obras teatrales, la mayoría de ellas vinculadas a temáticas sociales. El arte, para la dramaturga, debe cumplir una función.

“El arte no puede ser arte por arte. El arte sensibiliza, pero más allá de las letras, en este caso, puedes informar. Siempre he querido trabajar en temas sociales y en cómo podemos ayudar”.

El dato

Funciones. Hoy, 10 y 11 de octubre; 8 de noviembre y 13 de diciembre, a las 8 p.m., en el Centro Cultural CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro). Boletería.