Documental “From Trujillo-Perú to the world” se estrena en París

De Trujillo para el mundo. El próximo viernes 4 de octubre se realizará el estreno de “From Trujillo-Perú to the world”, documental dirigido por Santiago Vitteri y que muestra los encantos de “La ciudad de la eterna primavera”.

La proyección se realiza en el marco del Día de la Marinera y está programada para las 7:00 p.m. de este viernes en las salas del Instituto Cervantes de París, a pocos metros del Arco del Triunfo y la avenida de los Campos Elíseos, ambas sedes de importantes eventos históricos.

El documental muestra la milenaria y ancestral cultural pre inca de esta tierra, como las huacas del Sol y la Luna propias de la cultura Mochica y Chan Chan (la ciudadela de barro más grande de América y la segunda en el mundo), patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO desde 1986, su centro histórico con grandes casonas pre colombinas y republicanas, sus playas y sus exquisitos potajes en sus platos típicos, sus lugares de entretenimiento, sus lugares nocturnos, cafés y sus hoteles familiares, campestres, temáticos, ejecutivos y de lujo también.

From Trujillo to the world es un documental patrocinado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y busca ampliar desarrollar el turismo de la ciudad, mostrándola como un destino atractivo para quien busca disfrutar de su historia y tradición, así como de los visitantes que buscan disfrutar de las zonas para realizar deportes y sus playas.