Pedro Llosa, viaje a otra lengua

Por: Pedro Escribano

El escritor peruano Pedro Llosa Vélez ha cruzado un puente hacia otra lengua. La editorial brasilera É realizações, de São Paulo, acaba de publicar su libro de relatos La medida de todas las cosas, que originariamente fue editado el 2017 por Emecé/Cruz del Sur, cuyos derechos pertenecen a Planeta. El libro será presentado el jueves 3 de octubre a las 7:00 p.m. en el centro cultural con que cuenta la editorial (además de una librería).

La presentación estará a cargo del crítico literario João Cezar de Castro Rocha, con quien el autor, además, sostendrá una conversación sobre los temas de la obra.

La medida de todas las cosas reúne seis relatos donde la tensión, a pesar de ser, en muchos casos, historias cotidianas –conflictos de pareja y frustraciones de todo orden-, involucran la dimensión existencial de los protagonistas.

“En octubre de 2018, la editorial É realizações, orientada a publicar libros de ciencias sociales, teatro, cine, educación, filosofía, teología, historia y literatura, me escribió diciéndome que el director de la editorial, Edson Filho, había leído mi libro La medida de todas las cosas y deseaba adquirir los derechos para traducirlo y publicarlo con su editorial”, cuenta Pedro Llosa.

Como se ha dicho, los derechos los tenía Planeta, pero después de algunos meses de negociación, se llegó a un acuerdo. Entre mayo y julio de este año, el escritor brasilero Antonio Fernando Borges realizó la traducción al portugués.

¿Qué significa en tu carrera de escritor ser traducido al portugués?

Pues todavía no termino de creérmela. Ha sido una experiencia muy grata revisar la traducción al portugués, porque afortunadamente es una lengua hermana del español y se logra entender. Me entusiasma mucho acceder a un universo nuevo de lectores. Son 200 millones de habitantes con una riqueza cultural desbordante. Muchos escritores miramos a Argentina, México, y sobre todo España, y olvidamos que Brasil, al ladito no más, tiene una industria editorial que en muchos aspectos sobredimensiona a cualquier plaza hispanohablante. Esta es una edición pequeña dentro de una editorial que no apunta al público de masas y, sin embargo, el tiraje que han hecho supera al de cualquiera de mis libros en el Perú. Entonces, creo que esta publicación significa comenzar una aventura desde cero.

El libro aparece dentro de la colección “Ficciones filosóficas”, quizás porque en varios de los relatos se aluden a pensadores, filósofos o académicos, así como algunas teorías que, tocadas de manera muy general, influyen en el argumento de las historias. Habrá que decir que la editorial es de carácter académica, multifacética en el campo de las ciencias sociales, meticulosa con sus títulos y autores, distante del mero interés comercial.

El conjunto de La medida de todas las cosas le ha deparado muchas sorpresas a su autor, además de esta traducción y la opinión favorable de la crítica local, Mario Vargas Llosa le dedicó el 11 marzo del 2018 su columna “Piedra de toque”, entre otras cosas, señala: “Como siempre, en literatura, es la forma la que enriquece o empobrece el contenido, y la forma es más lograda cuanto más invisible es. Así ocurre en estas historias (…). Todas son excelentes, sin ninguna que falle o debilite el conjunto, y todas muestran la seguridad y maestría de un narrador que se acerca o se aleja, se exhibe o desaparece para impregnar de misterio, dramatismo, nostalgia o humor aquello que cuenta”.

Tus historias interpolan situaciones cotidianas con los grandes problemas existenciales, sociales, ¿la universalidad?

Intentan, al menos, enmarcar historias cotidianas, dilemas domésticos, con la grandes preguntas o grandes verdades de la vida en sociedad, que son las que rigen nuestras vidas y nuestras relaciones con los otros, lo que los vuelve temas políticos, pero con mayúscula. Por eso el epígrafe es una cita de Ken Loach que dice: “Todas las historias humanas son políticas”. La ventaja de ser ficción es que nos permite no tomárnosla tan en serio, y a ratos reírnos un poco de esas verdades universales para inventarnos la vida que queremos vivir, que creo que es algo que está en el fondo de ese libro.

El Dato

Conversatorio. El viernes 4, Pedro Llosa participará con el editor brasilero en una charla en el Consulado del Perú en São Paulo. Tratará sobre literatura peruana contemporánea.