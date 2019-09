Susana Baca: “Hay el temor de invertir en cultura”

Por: Estefany Barrientos F.

Susana Baca llega al Gran Teatro Nacional, acaba de grabar una entrevista para radio y está despierta desde las cuatro de la mañana. Pasea por los ambientes del teatro, le dicen que a ella no le van a decir que “no”. Pero en sus inicios, le dijeron eso varias veces, incluyendo el Conservatorio y las disqueras.

“A mí me ha pasado que de niña me dijeran que no por el color de mi piel, por mi origen... Así que ahora disfruto que me digan que sí (risas). Pero también íbamos de disquera en disquera con nuestro disquito. Antes discriminaban de la manera más natural”, recuerda.

La cantante de ‘Molino Molero’ es una ciudadana inagotable. Tiene pendiente el lanzamiento del disco producido por Michael League de Snarky Puppy (ganadores de los Grammy americanos) y está terminando dos más. En paralelo, escribe su biografía, lidera un gran proyecto cultural en Cañete y marcha en Lima contra la corrupción.

Usted gana el Grammy 2002, en realidad, era un disco del 1986. ¿Qué sucedió cuando declaró a la prensa internacional que se trataba de un disco ‘pirata’?

Este señor (el productor que presentó el disco ‘Lamento negro’) me contestó, pero iracundo, que por qué decía yo que era un disco pirata. A mí no me pidieron permiso para hacer esa copia.

Algunos artistas sostienen que es la única forma de llegar al público. ¿Qué opina de eso?

Eso es terrible porque no puedes incentivar la piratería. Pero yo he tenido que… traían mis discos de Estados Unidos y costaban mucho. Entonces, cuando gané el Grammy y me hacen el gran homenaje en Pisco, se me acercan señoras con unas copias y me dicen: “perdóneme, pero fírmelo, por favor”.

¿Y los firmó?

Sí, porque pensaba: “si el disco cuesta 20 dólares, ¡en Pisco por lo menos comen 4 días!”. Ahora creo que mis discos son más accesibles.

Se cree que el disco con League apunta al Grammy americano. Por lo pronto, el Grammy Latino le dará un reconocimiento a Eva Ayllón.

Eso es bueno para nuestra música. ¡Qué bonito! Además que nuestras vidas sean ejemplo para los jóvenes.

Su proyecto cultural ya inició, pero espera también un museo del mestizaje, un cine como un espacio de conversación sobre temas como la igualdad de género. ¿Cómo va la construcción del espacio?

Bueno, todo se reduce a fondos para hacer un trabajo bien profesional. Tengo a la gente, lo que necesito es que me premien con algo, necesito un auspicio para terminar mis memorias (sonríe).

¿Presentó proyectos?

Sí, por ejemplo para los estímulos culturales. Lo presenté hace tres meses porque mi biblioteca la quiero abrir al público. Ya cerraron el concurso y no gané.

- Más adelante, la cantante opina sobre los Panamericanos. “Todo estuvo muy bonito, pero yo pude agregar algo más”. ¿No se comunicaron con usted? “Nada. No me tomaron en cuenta”.

“Sería ministra de un presidente como Mujica”

Cuando a Susana Baca la condecoran por ganar el Grammy, armó un discurso pidiendo la Ley del Artista. “La ley era buena, pero le sacaron el seguro social”, comenta y reclama que aún se siga permitiendo que los artistas la pasen mal. “Seguimos haciendo polladas, rifas... nos siguen atendiendo por la misericordia de los médicos”.

¿Después de su paso por el ministerio (2011), la volvieron a convocar?

No, no, felizmente (risas). Yo digo, sería ministra de Cultura de un presidente como (José )Mujica. (Podría) integrar comisiones, trabajar tranquilamente. Pero la responsabilidad que tiene que tener un ministro es demasiado grande, mis energías ya no son las mismas.

Hace dos años me decía que su sueño para el bicentenario era un país sin racismo y sin corrupción. ¿Está muy lejos la celebración?

Ya estamos con un pie en el bicentenario, es difícil. Por otro lado, tengo esperanzas porque hay muchos jóvenes que han tomado la Fiscalía, están en cargos importantes, están… -espero no equivocarme- pero está el de la Sunedu. Esos jóvenes no quieren corrupción, entonces, hay una esperanza.

Dice “espero no equivocarme”, ¿se refiere a que se decepcionó? Lo digo por Susana Villarán, Humala...

¡Ah! Claro que me he decepcionado. ¡Me he decepcionado! Y es una pena, ¿no? Porque están enredados en esos casos un montón de gente. Y, encima, están viendo cómo se acomodan, cómo le dan la vuelta a la ley. Eso es una costumbre de corrupción.

Poco antes de que asuma el ministerio, García presentó este teatro. Pero usted dijo que se llamaba a sí misma la ministra mendiga. ¿Por qué?

(Ríe) Porque perseguía al ministro de Economía para que me diera fondos. Es que ellos construyeron este teatro …-se gastaron parte del presupuesto- y yo me quedo por momentos sin fondos para pagar los sueldos de la gente.

¿Y qué hizo?

(Sonríe) Yo amenacé al premier y al mismo presidente (Humala). Les dije: “voy a cerrar el ministerio porque yo no puedo engañar a la gente”.

¿Cree que el problema del Perú tiene que ver directamente con la cultura?

Sí. Hay una cosa a propósito, porque un país culto no aguanta cosas. Entonces, ese es el temor de invertir en cultura, el temor de que la gente piense.

Usted está de acuerdo con adelantar las elecciones.

Yo creo que sí son necesarias. Mira todo el tiempo que ha pasado, ¿se han puesto de acuerdo? No hay intención. Claro, (sí en) las leyes a favor de ellos, nada más.

Sabemos que el disco producido por League tiene huayno, saxofonistas de Huancayo y Jeff Coffin como invitado. ¿Puede adelantarnos algo más de sus próximos discos?

El que va con mi biografía, es un disco que ya grabé en África con un coro de nigerianos. Son 60 cantantes preciosos que cantaban de tal forma que te faltaba el aire para oírlos. El disco que es ‘Memorias del corazón’ tiene a todos los compositores peruanos que han llevado nuestra música y nos han hecho sentir así: Chabuca Granda, Felipe Pinglo, Alicia Maguiña... estamos a la mitad del proceso.

¿Algún dúo pendiente?

Voy a ver, de repente quiero hacer dúos internacionales. Y nos hemos prometido alguna vez, hablando con Eva (Ayllón), hacerlo, ojalá que se pueda.