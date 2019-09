Inauguran muestra sobre el rock británico

El BRITÁNICO presenta Invasión Británica 2, una exposición colectiva que se enfoca en los años 60, curada por el reconocido artista Jaime Higa. La propuesta utiliza como punto de partida los hechos resaltantes, que se dieron en esa década en Gran Bretaña y que tuvieron una gran repercusión a nivel mundial. La inauguración es hoy, Galería John Harriman (Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740, Miraflores). Ingreso libre.

La influencia del rock británico en la escena musical peruana ha sido muy importante, logrando un sonido propio y particular. Por eso, la Invasión Británica es un homenaje a esa escena, que a lo largo de cinco décadas ha revolucionado el mundo. Destacan imágenes sobre los The Rolling Stones, The Kinks y The Beatles.