Madres: el lado poco amable de la maternidad

Por: Zoraida Peña

Madres, el musical con Rossana Fernández-Maldonado, Gianella Neyra, Erika Villalobos, Alexandra Graña y Rebeca Escribens.

Madres, el musical es la nueva apuesta teatral de Preludio Producciones y Denisse Dibós que presentará en un mismo escenario a las actrices Gianella Neyra, Erika Villalobos, Rossana Fernández-Maldonado y Rebeca Escribens (quien se sumará al elenco en octubre) contando las anécdotas y vicisitudes que atraviesan las mujeres al convertirse en madres.

“Todas tenemos un poquito de cada uno de los personajes. Van a ver a través de la obra que pasamos por un remolino de emociones. En nuestros ensayos hemos podido acercarnos muchísimo a nuestros papeles”, señaló Rossana Fernández-Maldonado, quien interpreta a ‘Dani’, la futura madre que recibe los consejos de sus amigas ya experimentadas en la noble profesión de mamás.

La obra es una adaptación del musical original llamado Motherhood, creado por la estadounidense Sue Fabisch y que después de casi 10 años logran llevarlo a escena, según contó la productora Denisse Dibós.

“Alexandra (Graña) me comentó de esta obra hace como 10 años, y yo, porque estaba en otras cosas, otras puestas, no podía, y así pasó el tiempo y un día se aparece y me dice ‘aquí está el guion, aquí están los derechos, vamos a hacerla’, relató la productora.

“Le decía a Denisse ‘hay que hacer esta obra’, y a lo largo del camino se fue armando el elenco solo. Entró Erika, luego Rossana, y Gianella me llamó un día y me dijo ‘quiero hacer Motherhood’, y así empezó todo el año pasado”, agregó Alexandra Graña.

Además, una de las sorpresas será la presencia de la creadora de Madres, Sue Fabisch, quien llegará a Lima para asistir al estreno junto con su familia.

“Sue Fabisch viene a nuestra capital para ver la puesta con sus dos hijos. Va a estar durante toda la semana de estreno. Es una mujer muy talentosa y es sumamente genial lo que ha hecho”, manifestó.

Las cinco actrices están bajo la batuta de Giovanni Ciccia, quien dirige su segundo musical teatral luego de su primera experiencia con Avenida Larco.

La obra se estrena este 14 de setiembre en el teatro Mario Vargas Llosa. Pero antes realizarán un preestreno a favor de la ONG llamada Kusimayo, que ayuda a gente en extrema pobreza en las zonas más alejadas y frías del país.