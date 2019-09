Joven cineasta peruana estrenará cuarto corto en Nueva York

Graduada en la reconocida escuela de cine The New York Film Academy, Luciana Baldovino estrenó en el último Festival de Cine de Lima el tercer cortometraje de su carrera, “Cariño”, una producción que ha despertado la atención por retratar con hondura, sensibilidad y pasión situaciones sobre pérdida, distancia y reencuentro.

“Cariño” es una alusión al clásico vals de Manuel Acosta Ojeda que interpretaron entre otros Los Chamas y Las Limeñitas, pero en el caso de Luciana Baldovino fue la versión que grabó el Zambo Cavero, y que era la favorita de su abuelo, la que la marcó definitivamente e inspiró la historia que Luciana Baldovino llevó al cine.

“Escribí y filmé una historia sobre la pérdida de memoria, que juega con los elementos de culpa y miedo, miedo de regresar a un lugar que dejaste atrás, además de la melancolía de no encontrar a quien dejaste en el camino”, explicó Baldovino a La República: “A veces nos damos cuenta de lo que perdemos cuando ya es demasiado tarde. Eso es ‘Cariño’”.

Antes de cumplir los 20 años de edad, en 2018 estrenó dos cortometrajes: “Good Girl”, que dirigió y escribió, y “Silence of the Gun”, de la que es autora de la historia.

La incansable y prometedora cineasta nacida en Bellavista, Callao, estrenará dentro de muy poco en Nueva York su cuarto corto, “Private Life”, que también escribió y dirigió. Se trata del relato de una que muchacha confiesa a su mejor amiga lo que ocurrió en una noche oscura y tenebrosa, lo que origina un plan de venganza que cambiará sus vidas para siempre.

Desde muy joven Luciana Baldovino Usquiano supo que lo que quería era crear historias cinematográficas.

“Apenas terminé secundaria en el Perú, secundaria, me fui medio año a probar en Nueva York, cuando tenía 17 años. Regresé pero luego de meditarlo me mudé a Nueva York a empezar mis estudios en The New York Film Academy”, dijo. La República la contactó cuando estaba en plena filmación. Es una joven artista entregada plenamente a sus proyectos. Entre ellos, filmar en el Perú.

“Es una de las metas más cimentadas que tengo. He desarrollando un par de ideas para un largometraje. Tenemos sinnúmero de talento peruano, paisajes que te quitan el aire y una cultura excepcionalmente rica en historia. Es la receta perfecta”, relató.

Sigue con particular atención e interés las producciones nacionales.

“Algo muy distintivo de los directores peruanos es la apuesta que toman al representar a la ciudad y los jóvenes. El lente por el que miran estas historias es muy interesante y cómo continuamente se juega con la memori”, indicó Luciana Baldovino.

La proyección de “Cariño” el pasado 9 de Agosto en el XXIII Festival del Festival de Cine de Lima, fue un episodio muy emotivo por el simbolismo que entraña para la joven cineasta.

“Fue algo así como una clase de full circle. El corto es un homenaje a todo lo que Lima significa para mi y haberlo proyectado ante familiares, amigos y limeños, y observar la reacción positiva de los espectadores ante un proyecto que nos costó sudor y lágrimas, no tiene precio”, afirmó Luciana Baldovino.

Con la experiencia neoyorkina promete que la película que filmará en el Perú marcará un antes y después.