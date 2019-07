Mario Vargas Llosa asistió a la función de ‘Pantaleón y las visitadoras’ [VIDEO]

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se hizo presente esta noche en la última jornada teatral de la obra “Pantaleón y las visitadoras”, basada en su novela homónima de 1973, en el Teatro Peruano Japonés, en Jesús María.





Durante la última gala del musical protagonizado por Emanuel Soriano, Milett Figueroa y Stephanie Orúe, el novelista peruano hizo un reconocimiento público hacia la puesta en escena de la historia basada en un grupo de visitadoras que acuden a un cuartel militar del Ejército Peruano en el Amazonas para atender íntimamente a la tropa.

“Por fin pasó el susto. Tenía mucho miedo de ver esta adaptación musical y la verdad estoy contentísimo”, remarcó el notable escribidor. “Creo que la adaptación es espléndida, respeta mucho el espíritu de la novela. Creo que la música responde perfectamente al espíritu con que está concebida la historia”.





Del mismo modo, el también excandidato presidencial se dio tiempo para saludar el talento y el profesionalismo con que Milett Figueroa y las demás actrices de “Pantaleón y las visitadoras” personificaron al recordado grupo de damas de compañía, no sin antes recibir con enorme agrado una placa conmemorativa a su presencia junto a todo el elenco dirigido por el director Juan Carlos Fisher.

“Pero tengo un agradecimiento especial hacia las visitadoras. Son espléndidas bailarinas, todas muy guapas y no me extraña que hayan provocado esas catástrofes que a nosotros nos han divertido enormemente. He visto el entusiasmo con que el público se ha enganchado y he participado también de esa felicidad colectiva. Muchísimas gracias.”, finalizó.

Más temprano, Mario Vargas Llosa llegó hasta la Feria Internacional del Libro 2019 en Jesús María para leer íntegramente su cuento “Fonchito y la luna” en presencia de un grupo de 20 niñas y niños albergados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).





¡Los más pequeños disfrutaron del #UniversoVargasLlosa! Mira las fotos de los niños y niñas que asistieron a la lectura “Fonchito y la luna” 👶 🌓 pic.twitter.com/ap9o8pbarQ — Fil Lima (@FilLima2019) 21 de julio de 2019

“Este tipo de espacios contribuyen a fomentar su interés por la lectura, incentivar su creatividad y lograr que sean personas con valores. Con esta invitación a la feria se le ha dado al grupo de niñas y niños una oportunidad única de conocer al Nobel de Literatura peruano y creemos que esta experiencia ha marcado sus vidas”, indicó la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave.





VIDEO: Jessica Roca