Bryce: “El Perú se ha convertido en mis amigos”.

EFE. Lima. El escritor Alfredo Bryce Echenique se ve a sí mismo “como las ballenas que se alejan mucho de la costa, pero para venir a morir ahí definitivamente”, al haber elegido a su ciudad natal, Lima, para anunciar su retiro de la literatura, a los 80 años.

El autor de Un mundo para Julius presentará el 16 de mayo en Lima Permiso para retirarme. Antimemorias 3, el libro con el que anuncia su despedida de la literatura después de una carrera de más de 50 años, en la que produjo más de 30 títulos, entre novelas, cuentos y memorias.

“Vine al Perú porque el Perú son los amigos para mí, los amigos que conservo desde el colegio, y en este libro, Permiso para retirarme, hay recuerdos que van hasta la infancia”, explicó Bryce .

El narrador publicó su primer cuento Huerto cerrado en Francia, donde produjo gran parte de su obra y, ya consagrado, se trasladó a España hasta su retorno a Lima en 2008.

“El Perú para mí se ha convertido en mis amigos y ciertos paisajes, eso es lo que me importa del Perú a mí ahora”, afirma Bryce desde su departamento en el elegante distrito de San Isidro.

“Yo creo que los artistas somos como las ballenas que se alejan mucho de la costa, pero para venir a morir ahí definitivamente, esa es una figura que ejemplifica lo que vivo yo ahora”, expresó el también autor de La vida exagerada de Martín Romaña.

Al hacer un balance de su trayectoria, Bryce se mostró satisfecho de haber cumplido lo que siempre añoró y le anticiparon sus maestros desde la escuela, cuando lo tildaron de “cuenta cuentos”.

“Yo creo que he cumplido conmigo mismo, he escrito bastante, he estado muy a gusto con la escritura siempre. Lo primero que hice al terminar la Universidad Mayor de San Marcos fue irme a Europa, ahí escribí mi primer libro de cuentos que ya cumplió 50 años”, recordó.❖