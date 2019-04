Revelaciones de bitácora de Christina Rosenvinge.

Tomado de El País

La cantautora española Christina Rosenvinge, quien lideró a inicios de los años 90 la banda Christina y Los Subterráneos y hoy es una de las autoras de canciones más respetadas de su país, hace noticia, pero no por un disco, sino por su debut en la literatura con una recopilación de letras y vivencias. Ello, le ha permitido un reencuentro con los medios, donde ya sorprende por algunas reveladoras declaraciones.

“Mirar atrás me ha hecho recordar momentos en los que parecía que no estaba pasando nada pero estaba pasando todo. Y me ha hecho reflexionar que no tiene sentido angustiarse con el futuro. Cualquiera puede hacer este ejercicio en su vida, es muy recomendable”.

‘Debut’ es el título del cuaderno de bitácora. “No he querido hacer unas memorias de famoso que dice un montón de nombres más famosos que él y se inventa una relación íntima con ellos. Eso me parece patético”, dice con sinceridad.

“Cuando tienes que imponerte a ti misma cada día pasas por crisis existenciales, te cuestionas por qué te dedicas al arte. Y con la maternidad más, porque los niños te demandan todo, la música también, y hagas lo que hagas te sientes mal porque piensas que estás fallando”, declaró en entrevista con El País.

¿Siente la culpa al acecho?

Sí. El artista siente más. Tienes que estar con tu familia, pero necesitas soledad. Pasas muchas noches fuera de casa con la sensación de no estar donde tienes que estar. Por eso los años de maternidad estuve muy apartada. No pude coronar mi experiencia en Nueva York por no poder entregarme al 100 %. Lo duro es ser una mujer migrante cruzando el estrecho con los niños a cuestas; mi vida, no. Siempre he sabido que pertenezco al sector privilegiado de la sociedad. No soporto a la gente que se queja.

Cuentas que con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención de su hijo (tiene dos, fruto de su relación, ya terminada, con el escritor Ray Loriga) descubre que usted también lo había tenido.

Mucha gente lo supera cuando madura pero yo lo tengo y el 80% de los artistas, también. La creatividad funciona en parte por eso: como se te olvida cómo lo has hecho, te lo vuelves a inventar. El arte es romper esquemas porque no recuerdas cuáles eran.

Hay un capítulo en el que cuenta que desde joven aprendió a quitarse de encima a los pedófilos. Textualmente dice: “En la adolescencia tuve que aprender a quitarme de encima a los pedófilos que iban en busca de una Lolita”.

Durante la época de Álex y Christina (grupo formado en los ochenta) siempre se me definía como una Lolita y me parecía mal. Yo había leído el libro y visto la película. Conocía toda la historia. Una cosa es el libro, que me encanta, que está escrito con una intención, y es muy triste y sórdido. La película glamuriza esa relación. Fruto de toda esta cultura salió la figura erótica de la Lolita que yo sufrí mucho porque aparentaba mucha menos edad. Era el blanco de ese tipo de hombres. Y es inevitable hablar de eso porque es algo que me ha afectado. Los he tenido que poner en su sitio muchas veces.