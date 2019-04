CU_P29_BIBLIOTECA 1

“El periodismo cuenta lo que muchos no quieren saber”

Bogotá. EFE. El cronista argentino Martín Caparrós reivindicó el papel del periodismo como la profesión que cuenta “lo que muchos no quieren saber”, en una conversación con el periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. “Consiste en contar lo que muchos no quieren saber, no lo que el público está esperando que se le cuente, sino lo que vale la pena ser contado”, dijo Caparrós en el conversatorio “Contar la aldea”. Salcedo Ramos preguntó sobre la “disparatada” idea de narrar las ciudades latinoamericanas, la crónica y la corrupción en la región. Sobre esto Caparrós afirmó que “hay patrones que se reproducen en todo el continente (...) venimos de una matriz cultural en que la excepción se compra, en que cualquiera puede hacer cualquier cosa, cometer el peor de los pecados y decir me compro una bula porque se me canta, porque tengo el dinero y ya”.