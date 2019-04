cortés y valiente

Tengo muchísimos recuerdos de Alberto Cortez, tantos que ahora se atropellan uno tras otro. Probablemente con él aprendí que eso de que los periodistas no pueden tener amigos es falso, pero, sobre todo, absurdo, porque a los diez minutos de la primera entrevista que le hice cuando yo aún era una pulpina, ambos sentíamos que nos conocíamos de toda la vida (o de otras vidas).

Recuerdo cada uno de sus conciertos. Su manera intensa de cantar. Su forma directa de decir las cosas en cualquier escenario: el Teatro Municipal o la Plaza de Acho durante el SICLA.

En una de sus visitas me dijo “quiero hacer un concierto gratuito en San Marcos”. Era la época de Sendero Luminoso. Nos decían que era imposible, que era muy peligroso. Nada lo asustaba, él sabía que la música no conoce de barreras. Pese a todas las advertencias, no solo cantó en San Marcos, sino que el concierto se extendió por varias horas bajo un sol intenso y ante miles de estudiantes que no querían dejarlo ir y que le agradecían el tremendo gesto. Ese era Alberto Cortez. Grande entre los grandes.