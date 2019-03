Colección Barreda, Zweig y Beethoven

Circula en nuestro mundo artístico e intelectual el libro de este título que reúne las pinturas, esculturas y objetos de arte agrupados y organizados por su propietario Alfredo Barreda Zegarra. Me identifico con él por mi natural vocación de coleccionista destinado a la búsqueda de documentos históricos, cerámicos preincaicos, queros andinos, alfombras, discos, libros, grabados y pinturas.

Narra Alfredo en el prólogo que descubrió su vocación en el terremoto de Lima de 1966, durante el cual, en lugar de tomar precaución por su seguridad, decidió centrarse en los objetos coleccionados por su madre, Celia Zegarra de Barreda, la que, en compañía de su padre José, tuvieron ostensible amistad con Raúl y Yolanda, mis padres. Cuenta Alfredo que terminado el movimiento telúrico él seguía ordenando los marfiles, cristales y antigüedades de la casa.

Debo relatar la coincidencia del terremoto posterior con mi colección que aparece descrita en mi libro La Música, contexto y pretexto de la Historia. Escuché en el Teatro Olímpico en Roma en junio de 1970 al eximio pianista Arthur Rubinstein, a la sazón con ochenta y tres años de edad. Fui al gran recital con mi madre y al final del programa logré entrar en la zona de los camarines. El maestro había comenzado a regalar encores. En la puerta de su vestuario me interceptó una dama para advertirme que era absolutamente imposible hablar con el artista una vez terminada su presentación. Era su esposa. Ambos escuchábamos las notas del piano magistralmente ejecutadas. Le conté que venía del Perú con la tabla que portaba para recabar la firma del artista. “¡Del Perú!”, se admiró y me hizo pasar al camarín. Nuestro país sonaba mucho en el mundo entonces, pues ocho días antes había ocurrido el lamentable terremoto que provocó el desprendimiento del nevado Huascarán y la desaparición de la ciudad de Yungay, con más de setenta mil muertos. Al entrar, el maestro se mostró incómodo por encontrar un intruso en su vestuario, y, con fastidio, le preguntó a su mujer qué hacía yo allí. Ella le contestó que yo venía del Perú. Vi en él la misma expresión de asombro y de duelo. Le alcancé el plumón y la tabla, y a lo largo de toda ella, en perfecto español, escribió: Un saludo cordial a Perú y los Peruanos! Arturo Rubinstein. Roma, 8.6.70”. Cuando encontré a mi madre en la puerta del teatro, sola y preocupada por la larga demora, mostró su sorpresa y alegría de lo narrado y de la inscripción registrada en madera.

Otra coincidencia. También tengo un cuadro de Szyszlo sobre la Noche estrellada, con tonos más claros, más pequeño, de 100 x 50 cm, pintado en el mismo tiempo que el que exhibe el autor con el mismo título y mayores dimensiones.

Como señala él en el prólogo, “hay muchas personas a las que les gusta el arte y que saben mucho de él, pero que no lo coleccionan; inclusive la mayoría de los grandes artistas e intelectuales no son coleccionistas de arte”. Quiero rendir homenaje en esta ocasión a una excepción, a mi admirado y favorito autor Stefan Zweig, quien en El mundo de ayer nos dice que a cambio de las obras, bastante efímeras que había escrito, podía adquirir los manuscritos de trabajo imperecederos de Mozart, de Bach, de Beethoven y de Goethe. Cuenta que formaba parte de la colección una hoja del libro de trabajo de Leonardo; la orden del día destinada al ejército de Rivoli, trazada por Napoleón con letra casi ilegible, en cuatro páginas; toda una novela de Balzac en pruebas de imprenta, cada página convertida en un campo de batalla, con mil correcciones. Figuraban en ella El origen de la tragedia, de Nietzsche, en una versión primitiva, desconocida, que mucho antes de su publicación escribió para su amada Cósima Wagner; una cantata de Bach y el aria de Alcestes de Gluck; otra de Haendel, cuyos manuscritos musicales son los más raros de todos; y de Haydn, nada menos que la melodía imperecedera del Dios guarde, del Cuarteto del emperador. Poseía una página de Mozart con los torpes rasgos del niño de once años, y también, del propio Fígaro, el aria del Querubín, y las cartas cautivadoramente indecentes dirigidas a la “prima” ; asimismo, quince láminas escritas de Goethe que abarcaban toda su vida. En el caso de Beethoven, el más venerado de todos, tuvo un libro de notas de su juventud y fragmentos de la música de Egmont. Empero, gracias a una casualidad feliz, pudo adquirir todos los enseres sobrantes de su habitación subastados después de su muerte. En primer lugar, el voluminoso escritorio, en cuyos cajones se encontraban ocultos los dos retratos de sus queridas, la condesa Giulietta Guicciardi y la condesa Erdödy; la pequeña caja de caudales que guardó hasta el postrer momento junto a su lecho; el pequeño pupitre sobre el que, en la cama, escribía todavía sus últimas composiciones y cartas; un rizo blanco de su cabello, cortado en el lecho mortuorio; la última anotación de la ropa entregada para el lavado, que escribió con mano trémula. Y, como para prueba de que el azar siempre colabora graciosamente con el coleccionista, tuvo oportunidad de adquirir todos aquellos objetos de su cámara mortuoria y de obtener, además, tres dibujos de la cama en que expiró. Todos estos rastros constituyen imperecederos y notables testimonios que resaltan y dan luces al alma del coleccionista.

La colección Barreda no tiene temario. Revela la inquietud de su propietario y su inteligencia y buen gusto para la elección de obras, dentro de las que se encuentran importantes pinturas de autores peruanos y extranjeros que se arraigaron en el Perú, las obras de su esposa Silvana Pestana y Sonia Candiffe, pintura latinoamericana de Roberto Matta, Oswaldo Guayasamín, José Bedia y Sergio Camporeale, escultura peruana y extranjera de varios autores, máscaras y marfiles africanos, exquisitos marfiles y estatuillas chinas, perfumeros y biombos orientales, jarrones y estatuillas japonesas, ostentosas puertas de Nepal e India de madera y una bellísima escultura de la India.

Felicitaciones a Alfredo, su esposa Silvana y sus hijos, por este empeño entusiasta que engalana al Perú. ❖