Mario Vargas Llosa y García Márquez: ¿Cuál fue la causa real del puñetazo?

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores latinoamericanos más importantes según la crítica literaria internacional. La publicación de sus libros y condecoraciones, entre ellas el Premio Nobel de Literatura 2010, forman parte de los momentos claves en su vida; sin embargo, hay otros sucesos por los que el peruano es recordado.

Desde su paso por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el titulo de Doctor en Filosofía y Letras, su paso por el periodismo y, posteriormente, la política, hasta la obtención del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa ha sido una de las figuras más mediáticas de la cultura.

De hecho, Mario Vargas Llosa sigue siendo protagonista de muchas portadas en los medios de comunicación, no solo por sus nuevos lanzamientos literarios y comentarios sobre la política mundial, sino también por su vida sentimental, sobre todo por su relación con la socialité Isabel Preysler.

De todos los momentos claves en la vida del escritor peruano, hay uno que sigue despertando curiosidad debido a la reserva con la que se ha manejado el tema. Se trata del puñetazo que terminó por romper la relación de amistad entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

A propósito de este 28 de marzo, fecha del cumpleaños número 83 de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, te contamos lo que sucedió con el famoso 'puñetazo' del mundo de las letras.

Mario Vargas Llosa golpeó a Gabriel García Márquez

La relación entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez inició en 1967 cuando el escritor colombiano publicó su obra 'Cien años de soledad'. Ambos se conocieron en Caracas, Venezuela, con motivo de la entrega del segundo premio Rómulo Gallegos, galardón que obtuvo Vargas Llosa por "La casa verde".

Aquella ceremonia fue el comienzo de una amistad que terminó con golpes en 1976, desencadenando una ruptura total de la complicidad que alguna vez compartieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

El incidente ocurrió el 12 de febrero de 1976 en un cine mexicano durante la proyección privada del documental 'Odisea en los Andes' cuando, de pronto, Mario Vargas LLosa le propinó un puñetazo en la cara a Gabriel García Márquez. Fue tal el impacto que el colombiano, Premio Nobel de Literatura de 1982, cayó al suelo sin posibilidad de reaccionar.

"Caí sin conocimiento. Además, Mario tenía un anillo con el que me rompió la nariz", sostuvo el popular 'Gabo' ante los medios.

En diálogo con el periodista Óscar Alarcón del diario Correo, García Márquez dijo sentirse sorprendido por la actitud del escritor peruano. "Cuando me vi con Mario, me pareció verlo sonreír y que trataba de abrazarme. A esto se debió que cuando me pegó estaba completamente indefenso y con los brazos abiertos, de lo contrario me hubiera protegido por lo menos la cara”, indicó.

En 2007, a modo de homenaje del cumpleaños ochenta del escritor colombiano y representante del 'Realismo Mágico', su amigo Rodrigo Moya publicó un artículo con fotos donde García Márquez aparece con el ojo izquierdo morado. Según declaraciones del mexicano, autor de las imágenes, el escritor le pidió posar ante su lente para "tener una constancia" de la agresión.

Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa se hicieron grandes amigos en Caracas, durante una premiación.

Las causas detrás del puñetazo a García Márquez

En 1971, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, publicó su tesis doctoral 'García Márquez: historia de un deicidio', en la que realizó un análisis en profundidad de la obra 'El otoño del patriarca'. Esta era una de las pruebas sobre la amistad que Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez tenían; sin embargo, tras la pelea ambos permanecieron en silencio.

Mario Vargas Llosa recibía preguntas sobre el golpe que le propinó a García Márquez, por lo que al ser consultado al respecto, señaló que tenían que ser los demás quienes "averigüen, descubran, los que digan qué pasó”.

Al parecer, a pesar de lo sucedido y la ruptura de la relación amical que tenían, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez hicieron un pacto de silencio, pues no se pronunciaron sobre lo sucedido.

Sobre el puñetazo que le dio Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez se ha comentado mucho, incluso, se han creado teorías sobre lo que realmente pasó. Estas son algunas de ellas.

1. García Márquez le quiso robar la esposa a Mario Vargas Llosa

Una de las primeras hipótesis que se difundió en las agencias de noticias, en relación al 'puñetazo' literario, fue que se trataba de un triángulo amoroso.

Según un despacho del 13 de febrero de 1976, la agencia EFE señaló: "El móvil de la pelea, no podía ser para menos: las faldas. Un asunto que, al parecer, provocó García Márquez cuando, en Barcelona, intentó una aproximación a la mujer de Vargas Llosa”.

Al respecto, durante la sesión con el fotógrafo mexicano Rodrigo Moya, la esposa de García Márquez, Mercedes Barcha comentó: “Es que Mario es un celoso estúpido”.

Las teorías sobre el famoso puñetazo apuntaban a problemas amorosos.

2. Diferencias ideológicas

Durante la misma sesión fotográfica, Rodrigo Moya, le consultó al escritor colombiano por lo sucedido. Gabriel García Márquez se mostró evasivo y atribuyó la agresión a las "diferencias" entre ambos, por lo que la segunda teoría acerca del puñetazo se debería por motivos ideológicos.

La política ha sido y es uno de los temas que más generan discusión. Mientras que Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, adoptaba un pensamiento de derecha, Gabriel García Márquez, adquiría posturas políticas de izquierda.

Esta versión, sostenida por el periodista peruano Paco Igartua, fue desmentida por Vargas Llosa, quien aclaró que “el distanciamiento con él se debió a una cuestión personal, fundamentalmente, que no tiene nada que ver con su posición ideológica, de la cual discrepo también profundamente, porque creo que, políticamente, García Márquez no es de ninguna manera el buen escritor que es de literatura”.

La ruptura de la amistad entre Vargas Llosa y García Márquez se atribuye a diferencias ideológicas.

3. Por aconsejar separarse a la esposa de Vargas Llosa

La última hipótesis sobre el puñetazo a Gabriel García Márquez indica que Mario Vargas Llosa se enojó al enterarse que el escritor colombiano y Mercedes Barcha le habrían aconsejado a Patricia Llosa, en ese entonces esposa del peruano, separarse de él.

El motivo para tal consejo sería que Mario Vargas Llosa habría sostenido un romance con una modelo norteamericana en Finlandia.

“Mientras ambas parejas vivían en París, los García Márquez mediaron en los disturbios conyugales entre Vargas Llosa y Patricia, su esposa, acogiendo sus confidencias”, señaló el fotógrafo Moya.

Así mismo, en la biografía 'Gabriel García Márquez: una vida', escrita por el británico Gerald Martin, se indica que Mario Vargas Llosa le dijo al escritor colombiano: “Esto es por lo que le dijiste a Patricia” o “esto es por lo que le hiciste a Patricia”.

Por su parte, Ángel Esteban y Ana Gallegos, catedráticos de Literatura de la Universidad de Granada y autores del volumen 'De Gabo a Mario', se suman a la tesis de que la trifulca fue originada por un “asunto personal”, aunque sugieren “diferencias ideológicas”.

García Márquez y su esposa le habrían contado a Patricia Llosa sobre una infidelidad del escritor peruano.

Vargas Llosa habla sobre Gabriel García Márquez

En una entrevista con el diario El País de España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa habló sobre su relación con Gabriel García Márquez.

Puedes ver parte de la entrevista en el siguiente video.