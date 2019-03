Sexta edición de Censurados Film Festival en Lima

Por sexto año consecutivo, el festival peruano de cine por la libertad de expresión Censurados Film Festival arrancará en la ciudad de Lima con una programación que incluye obras audiovisuales que han sido víctimas de la censura en diversos países, así como películas que denuncian la situación actual de los derechos humanos y medioambientales.

El festival se inaugura el sábado 23 de marzo a las 5 pm. en la Ermita de Barranco con actividades artísticas y medioambientales. Bajo el lema “quitan una vida, nosotros sembramos otra”, 20 árboles de jacarandá se sembrarán en calles de Barranco en homenaje a las personas que perdieron la vida en la defensa del medio ambiente y el derecho al territorio en América Latina.

La jornada se cerrará con la película inaugural de la sexta edición del festival: Anote’s Ark, del director canadiense Matthieu Rytz, documental que se estrenó en Sundance Film Festival en 2018, que muestra cómo el presidente de Kiribati (uno de los primeros archipiélagos que desaparecerán a causa del cambio climático) trabaja para proteger a los habitantes de su nación.

Cine sin mordazas

Entre el 25 y el 30 de marzo el Cine Olaya Centro Cultural y el Centro Cultural de España en Lima serán sedes del festival, y en ambos espacios se proyectarán alrededor de 50 películas de más de 20 países, como parte de la sección oficial y de las diferentes muestras: Voces (In)visibles (dedicada a los defensores de la tierra y el medio ambiente), Archivo adjunto no disponible (sobre la censura y vigilancia en internet), Cineastas en riesgo (en homenaje a realizadores que ponen en riesgo sus vidas) o Cine sin género.

El lunes 25 de marzo, en el CCE-Lima podrá verse la recientemente ganadora del Goya al mejor documental, El Silencio de Otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que será estreno en el Perú; mientras que el Cine Olaya incluirá una selección de películas censuradas, como Rafiki, de la directora Wanuri Kahiu (Kenia), The Crying of Tanbur, de Anisa Sabiri (Tayikistán), Gaza, de Carles Bover y Julio Pérez (España) y Of Fathers and Sons (Alemania), de Talal Derki, nominado a mejor documental en los premios Oscar 2019.

Los días 26, 27, 28 y 29 de marzo, en el Cine Olaya, se llevarán a cabo “Proyecciones de cine para los colegios”, con una selección de películas pensadas para que los estudiantes puedan usar el cine como una herramienta educativa de reflexión, sensibilización y debate.

Una selección de lo mejor del festival viajará entre los meses de abril y mayo a Pucallpa, Chiclayo, Trujillo y Arequipa (Perú), así como a Acre (Brasil), Meta (Colombia) y Ciudad de México.

La sexta edición de Censurados Film Festival es organizada conjuntamente por La Combi-arte rodante y Tupac Asociación Cultural, y cuenta con el apoyo de la fundación holandesa Movies That Matter, el Centro Cultural de España en Lima, Amnistía Internacional, la Embajada de México en el Perú, el Centro Cultural Cine Olaya, la Municipalidad de Barranco, No Música y Amancaes Perú, entre otras instituciones.

Más información: www.censuradosfilmfestival.org /