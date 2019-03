Tres escritores latinoamericanospor el Premio Man Booker

Londres.EFE. La argentina Samanta Schweblin, el colombiano Juan Gabriel Vásquez y la chilena Alia Trabucco Zerán figuran entre los trece seleccionados al premio de literatura The Man Booker International 2019, informó ayer la organización.

El jurado del galardón británico, que premia obras traducidas al inglés y publicadas en el Reino Unido entre mayo de 2018 y abril de este año, seleccionó Mouthful of birds (Pájaros en la boca) de Schweblin, The shape of the ruins (La sombra de las ruinas), de Vásquez; y The remainder (La resta), de Trabucco.

Schweblin ya figuró entre los seis finalistas al premio en el 2017 con su novela Fever Dream, traducida por Megan McDowell, que también ha colaborado en Mouthful of birds.

Esta es la primera selección de los nominados, ya que el próximo 9 de abril se darán a conocer los seis finalistas y el ganador se anunciará el 21 de mayo en una ceremonia en Londres. La organización resaltó, además, que la mayoría de los libros seleccionados están escritos por mujeres. ❖