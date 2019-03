El desborde histórico de la arquitectura popular

Cuando el abanico de temas que se sintetizan en la informalidad no se vislumbraba en el panorama político y sociológico peruano, el arquitecto Jorge Burga Bartra irrumpió en el escenario nacional con un análisis de la vivienda popular en casos específicos como Villa El Salvador y Cajamarca. La bautizó “arquitectura chicha”, y esta denominación aún goza de buena salud entre los especialistas.

“¿Por qué lo popular?... Siempre me llamó la atención y me interesó la respuesta arquitectónica humilde y simple, tanto en el campo como en la ciudad, respuesta que se perfilaba como más interesante que la grandilocuente y fastuosa arquitectura del poder civil y religioso”, sostiene Burga.

Será por eso que la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) eligió a Burga para escribir el primer tomo de la serie Historia de la Arquitectura en el Perú. Arquitectura Popular.

Para Burga es crucial que la arquitectura moderna se desarrolle en permanente diálogo con la arquitectura tradicional. Y no lo dice sólo en teoría. Su obra así lo demuestra: el célebre hospedaje Los Horcones de Túcume (diseñado y construido en alianza con su colega Rosana Correa) mereció el Hexágono de Oro, máximo galardón de la arquitectura peruana.

Cuando preguntamos si la arquitectura “chicha” cobró fuerza o se desinfló con el último boom inmobiliario de estos primeros años del siglo XXI, Burga nos responde algo desilusionado: “La arquitectura chicha todavía no se monta sobre el boom inmobiliario actual, que no es de origen popular. Lo que pasa es que estos edificios no se contaminan ni representan a una burguesía local, contrariamente a lo que ocurre en Bolivia, donde el arquitecto Mamani diseña ‘cholets’ que sí son aceptados por la burguesía local que se siente representada por ellos”.

En su libro, Burga nos presenta una vista panorámica del contexto de la arquitectura popular, desde el territorio y variedad de pisos ecológicos que marcan los diseños, hasta la evolución, ruptura y continuidad desde las construcciones prehispánicas, el aporte europeo y el proceso de “mestizaje” que incluye todo el proceso republicano. Factores simbólicos y los problemas de identidad en la arquitectura también son desarrollados en el primer capítulo.

Enseguida sustenta todo el proceso evolutivo de la arquitectura peruana y los sucesivos cambios en la vivienda popular de Lima. Enseguida tenemos un análisis de lo “vernáculo”, la arquitectura chicha, y lo “contemporáneo contextual” que incluye nuevos procesos a los que el autor denomina lo “popular culto”.

Sin duda, un gran aporte desde la arquitectura ahora que se vienen las celebraciones por el bicentenario de la independencia. ❖