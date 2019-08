La última revolución de Sybila Arredondo

Rosario Mendía

A 70 kilómetros al sur de Santiago, entre una bandera del pueblo mapuche y una de whipala -los pueblos originarios de América-, está la casa de adobe donde vive Sybila Arredondo (83). A ella le gusta caminar entre los árboles. Hay espinos, hay quillayes. Sabe perfecto cuál es cuál y dónde se encuentra cada especie. Al verla así, una anciana tranquila, de aspecto dulce, parece difícil adivinar su pasado, que incluye 14 años presa en las hacinadas cárceles peruanas. Tal vez buscando el oxígeno que le faltó durante ese tiempo, llegó hace cuatro años a esta parcela en Rangue para crear un refugio.

“Soy un árbol con patas”, dice, mientras ríe. “Un árbol, porque mi tendencia es a ser sedentaria, pero en mi vida nunca me ha resultado”. Según Sybila, busca la calma, pero no logra quedarse quieta. Ni siquiera en un ambiente campestre. Se reconoce una mujer dispersa.

“Cuando me levanto, digo, por ejemplo: ‘voy a limpiar la computadora’. Entonces voy por el camino y me encuentro con un escobillón, y digo: ‘pero qué barbaridad, cómo está la terraza, voy a pegar una barridita’. Pero barriendo la terraza, digo: ‘uy, y las plantitas, mejor que las riegue’. Es una cosa un poco anárquica. Yo no soy anarquista para nada, pero tengo tendencia a la anarquía”.

¿Por qué?

Porque siento que me hago planes, pero comienzo con un plancillo y tiendo a distraerme.

Desde el sur

Sybila Arredondo es hija de la escritora Matilde Ladrón de Guevara, ahijada de Gabriela Mistral y fue la primera esposa del poeta Jorge Teillier, con quien tuvo dos hijos: Sebastián y Carolina. En 1962, en la casa de Pablo Neruda, conoció al poeta peruano José María Arguedas. Mientras él recitaba una canción en quechua, ella comenzó a enamorarse. Tres años más tarde partió con sus hijos a Perú, siguiendo al escritor. En 1967 se casaron. En 1969, en Lima, Arguedas decidió quitarse la vida. Sybila se quedó en ese país, como le había pedido Arguedas en su testamento. Pero a mediados de los 80 empezarían los problemas (...).

¿Por qué decidiste vivir en Chile y no en Perú?

Porque me botaron del Perú. A mí me daba lo mismo dónde vivir, me hubiera gustado quedarme en Perú, pero bueno… (...).

¿Qué es lo que más recuerdas del pasado?

No sé, son demasiadas cosas. Siento que tengo que pasear mi reflector por todo el contexto o todo el camino, que es como un globo. Un globo terráqueo.

¿Y qué extrañas de la juventud?

No añoro nada, o sea, lo tengo como recuerdo y los recuerdos surgen cuando se necesitan.

Sentada en su casa de campo en Rangue, dice que todo lo que a ella le ha pasado no ha sido una elección propia: ha sido la vida la que la ha cruzado con distintas situaciones. Comenta que ha tenido suerte. Suerte de estar bien, de lo que ha vivido y de lo que le ha tocado. Curiosa esa definición. Para la mayoría de la gente, 14 años de cárcel y un marido suicida es lo opuesto a la buena suerte.

¿Te sigues considerando revolucionaria?

Decir eso sería levantarse el tarro, porque eso no se demuestra diciendo “sí, yo me siento”; tú puedes decir “yo trato”.

¿Y tratas?

A los 83, entrada a los 84, es delicado, porque uno tiene que saber cómo puede servir a la revolución. Yo puedo estar pensando en eso, pero no sé si lo logro o no.

Pero, ¿lo piensas?

Lo pienso en el sentido de que estoy total y absolutamente segura de que esta sociedad tiene que cambiar, y que el proceso histórico está llevando a eso. A mí me pueden decir que están pasando las cosas más espantosas y qué sé yo, y estoy segura de que eso es parte de un proceso revolucionario.

¿Sigues con ese fuego de revolución?

Fuego por el cambio. Yo nací queriendo cambiar las cosas.

¿No ha cambiado eso en ti?

¡No! Cómo se te ocurre. Ya no sé a qué santo ponerle velas para que apure la revolución.

En cuanto a las revoluciones, ¿tú crees que la violencia es un medio?

Mientras más demora la revolución, más violenta es. Explota. Es que hay que partir de la lucha de clases, no es un camino parejito. Hay contiendas, hay contradicción constantemente; esas contradicciones son un bulto enorme. A mí me parece que si lees el poema “Piececitos” de Gabriela Mistral, ahí hay revolución.

¿Por qué?

Porque es un poema que ha llevado también a la revolución. Es como un alfiler, una flechita que te hiere y te despierta. Te mueve sentimientos. (...).

¿Crees en la vida después de la muerte?

No. Pero, por ejemplo, José María (Arguedas) está remuerto, aunque yo puedo decir que está viviente porque me llaman de todo el mundo y me dicen que quieren publicar tal obra de él. A mí me sigue dando trabajo.

¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde nos vamos?

No nos vamos a ninguna parte. Se apaga la luz. Orgánicamente no existimos, pero sí existimos en el recuerdo de la gente, que se va muriendo también.

¿Crees en el arrepentimiento?

Yo creo que es muy importante, porque si uno se ha equivocado tiene que recapacitar. Es normal y es bueno; no lo tomo como un pecado. A veces se oye como un horror, pero no.

¿Y tú te arrepientes de algo?

(Guarda silencio) No me acuerdo.(...).

¿Te parece legítimo el gobierno de Maduro?

No soy especialista, pero creo que sí. Porque si han votado tantas veces…

¿No lo consideras una dictadura?

No. A mí me han dicho, elementalmente, que si la gente vota es democracia.

Revolución y sueño

La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en la capacidad de mantener una estabilidad interna adaptándose a los cambios de su entorno. Tanto las plantas como las personas lo poseen. También Sybila. (...).

Casi 17 años después de salir en libertad, se pasea cómoda por el lugar que eligió para vivir. Le gusta recibir visitas de amigos y de su familia. Sus hijos Carolina, Sebastián e Inti -que nació en Perú- están muy presentes en su vida. Alejada pero nunca desprendida de la ciudad, se gasta los días mirando cómo se pasea su perra, leyendo a Humberto Eco o hablando de Karl Marx.

Hoy, ¿cuál es tu revolución?

Dormir 8 horas.