Carlos Villanes, un escritor en la plaza literaria de Madrid

Desde el Valle del Mantaro, hace más de 30 años, cruzó el gran charco y se autoexilió en Madrid. Carlos Villanes Cairo, huancaíno de corazón, es un escritor seguro reconocido más en esos lares que en nuestras comarcas. Lo cierto es que para este escritor peruano escribir ha sido como caminar, cada vez más lejos, cada vez más libros. Ha publicado novelas, textos de ensayo y ediciones críticas en la editorial Cátedra sobre Ciro Alegría, Ricardo Palma y César Vallejo. Sus novelas han sido traducidas a otras lenguas y están conquistando lectores con gran éxito.

De eso conversamos en la Plaza El Sol, cuando viajé no hace mucho a Madrid. Para esta nota seguimos conversando a través del celular.

“Hasta hoy la suerte me acompaña. Acá hay varios miles de escritores y más de 900 editoriales activas, 12 de ellas imprimen mis obras -Espasa, Planeta, Cátedra, Anaya, Acento, SM, Miraguano, Istmo, Edelvives, De la Torre, Edebé y Dylar-, vivo profesionalmente de los libros y viajo mucho, fuera y dentro de España, para promoverlos, con todos los gastos pagados”, dice Villanes con su tono jovial, pese a las 70 primaveras que disfruta, y agrega: “Esto me abruma, tengo 42 obras publicadas y todavía sigo pensando que es un sueño. En Huancayo si yo no los solventaba, con la plata de la comida de mi familia, no editaba. Aquí la suerte ha sido otra”, dice.

Señala que el año literario español arranca en setiembre y termina en junio. Y ya tiene buena noticias, pues en lo que va corriendo este lapso, han aparecido sus ejemplares en francés, italiano, portugués y en braille para ciegos. Hace poco le difundieron una novela suya en Estocolmo para lectores de Alemania, Austria y Suecia.

“La editorial parisina Hachette me ha puesto en circulación Retorno a la Libertad porque ya tenía en su catálogo Destino: la Plaza Roja. Ambas narraciones recibieron el premio internacional Gran Angular de Novela de la editorial SM en Madrid, famoso por su dotación económica y la espectacular distribución en institutos y colegios del país, y también a través de sus ocho centros de producción en América Latina, incluida Lima”, comenta.

“En Italia la editorial Piemme ha impreso, recién, El canto de las ballenas, segundo libro de la saga Las ballenas cautivas que apareció en 1990 y anda por la edición 45 en español. Sirvió para la película Una aventura extraordinaria filmada por Universal Studios de Hollywood”, narra.

Afirma que Scholastics de Nueva York reprodujo la historia en Estados Unidos y se llevó el 90 por ciento del pastel.

“Sí, para mí muchas palabras bonitas, palmaditas en la espalda, pero solo un puñado de dólares agujereados y ¿adónde me quejo?”, pregunta, sarcástico el escritor.

Otros idiomas

Por su parte, mediante la lengua lusitana, en versión brasileña por Ediçöes Paulinas de Sao Paulo y en portugués peninsular en el Ediçöes Circulo de Lisboa, le acaban de sacar Destino: la Plaza Roja.

La Fundación ONCE, Organización de Ciegos de España, con cerca de 100 mil afiliados, famosa por su gran labor social y cultural, le ha puesto en lenguaje Braille, la novela El esclavo blanco, publicada en español por SM, sobre Cervantes cautivo en Argelia, su novia y su hijo secretos, también en audiolibros, y en cuyo fondo ya figuraba El bisonte mágico, acerca las pinturas rupestres de Altamira.

“Acabo de entregar a la editorial De Benavente a Vargas Llosa. Los Premios Nobel de Literatura en español y ojalá la suerte siga generosa”, añade con esperanza y nos confía: “El doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la limeña Universidad Ricardo Palma, me ha confirmado la publicación en su editorial de mi versión crítica de El mundo de ancho y ajeno con prólogo mío de 200 hojas, mil notas a pie de página, glosario de 48 folios y un cuadernillo con fotos de Ciro Alegría, que me honró con su amistad. El libro fue presentado en Madrid, el 2 de julio de 2006, por otro amigo inolvidable: José Saramago, Premio Nobel de Literatura”, cuenta el escritor.

En sus libros para jóvenes, Villanes es actual y dinámico en sus historias, por supuesto que no les falta emoción, suspenso, aventura y amor. En sus libros de temas históricos, investiga para hallar cosas nuevas en los recovecos de las historias pasadas o presentes.