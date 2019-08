Cuatro artistas peruanas en Madrid

Semanas antes de que empiece la feria de arte Arcomadrid 2019, que tiene al Perú como país invitado, cuatro artistas peruanas inauguran hoy en la capital española una muestra como antesala. Se trata de las pintoras Charo Artadi, Elke McDonald, Marissa Castro y la fotógrafa Leslie Osterling, quienes presentan en la prestigiosa Galería Gaudí la exposición “Qhichwa Simi”, que significa “La lengua del valle”.

Lo interesante de “Qhichwa Simi” es que cada una de las pintoras ha tomado como eje temático una región de nuestro país. Marissa Castro pinta la costa, Elke McDonald la sierra y Charo Artadi la selva. La fotografía de Leslie Osterling propiamente reúne las tres percepciones.

Artadi, que es la curadora de la muestra, afirma que esta exposición es un homenaje al Perú. “Cuando la galería aceptó nuestra propuesta, decidimos que los temas de nuestras pinturas sean la costa, sierra y selva. Investigamos y hemos procurado mirar al Perú a través de nuestros trabajos, pero desde una mirada contemporánea”, explica vía telellamada desde Madrid Charo Artadi.

Según Elke McDonald, en la muestra, además de las pinturas, se ha instalado una apacheta, es decir, una ofrenda de piedra en la que cada visitante podrá tomar una de ellas y “será como sumergirse en el Perú”.

Palabras de artistas

Marissa Castro pinta el litoral, embarcaciones y también calles porteñas, como el Monumental del Callao.

“Mi pintura es un mix de lo que es el mundo marino en el que siempre me he envuelto por razones artísticas y familiares. Tengo ese nexo con el litoral, los puertos del Perú, sus calles estrechas y empedradas. Esa frontera que hay entre el mar y esa invasión del cemento en las playas, en el desierto del litoral”, señala Castro.

Charo Artadi, que es piurana y reside en Madrid, es artista abstracta. Admite que la última vez que vino al Perú se enamoró de la selva, razón por la cual la asumió como tema en la muestra.

“Yo no puedo pintar nada que yo no sienta. Me traje wayruros, palmas y hasta un panal de avispas, elementos que están incorporados en mis cuadros. En ese sentido, soy muy matérica. Además siempre empiezo mis obras escribiendo un poema, que acompaña a mi pintura”, detalla Artadi.

En el caso de Elke McDonald, la mayor del grupo y egresada de la Escuela de Bellas Artes de Lima, recrea la sierra. Ha vivido en el Cusco y se mantiene leal al arte figurativo.

“En mi pintura siempre hay figura, me gusta la figura, pero la transformo de acuerdo a mi brochazo, mi pincelada de action painting aprendida de Alberto Dávila. Muero por el color. El color para mí es la potencia de mi obra. Para la muestra llevo también lienzos cortados verticalmente y escenas y personajes del Cusco, donde viví, y trato de rescatarlo”, dice McDonald.

Leslie Osterling estudió artes plásticas en la Universidad Católica, pero se hizo fotógrafa.

He recorrido los rincones del Perú, siempre cámara en mano. “Me gusta retratar a la gente, pero cuando viajo busco la paz, paradójicamente donde no hay gente. Fotografiar para mí es como hacer un diario de vida”, explica Osterling.