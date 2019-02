Todo listo para Mi Primer festival, fiesta internacional de cine para niños

Para niños y adolescentes (y toda la familia). Desde el 11 al 17 de febrero se realizará Mi Primer Festival, fiesta internacional de cine, audiovisual y nuevas tecnologías de Perú, el mismo que proyectará películas en seis espacios en Lima y en siete sedes descentralizadas en regiones del país.

En esta quinta edición, el festival tiene como país invitado a México, que traerá estrenos y filmes premiados. Además de México, participan Colombia, Japón, Irlanda, Francia, Suiza y EEUU, entre otros, en un total de cien películas. Aquí el programa completo: www.miprimerfestival.net.

Asimismo, se han programado charlas y talleres gratuitos, previa inscripción en las sedes correspondientes. Las proyecciones en Lima serán en el Museo de Arte Contemporáneo, C. C. de España, Museo Mario Testino, C. C. PUCP, Complejo Mateo Salado y Fundación Telefónica. Además, una selección de filmes se verán en Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Ica–Chincha, Iquitos, Pucallpa y Piura.❧