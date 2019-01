Daniel Alarcón gana el Premio Clark de Ficción

El escritor peruano Daniel Alarcón, que reside en Estados Unidos, acaba de ganar el Premio Clark de Ficción, uno de los galardones literarios más importantes de ese país, que otorga la Universidad Estatal de Texas. La institución dio a conocer el premio a través de su página web.

El narrador se alzó el premio con el libro de relatos El rey siempre está por encima del pueblo. El texto fue publicado por primera vez en el 2009, pero en el 2018 se editó una versión ampliada bajo el sello editorial de Alfaguara. Es así que por esta reedición, Alarcón recibe el galardón dotado de 25 mil dólares.

El rey siempre está por encima del pueblo es un conjunto de cuentos que desanda los tópicos de la migración y las desilusiones. Incluye, además, historias sobre pandillas en Los Ángeles, familias latinoamericanas, así como relatos de viajes.

Según la nota de prensa de la Universidad, de Texas, Daniel Alarcón transforma sus narraciones en “historias profundamente humanas”. De esta manera, afirma la institución, el escritor revela experiencias inquietantes y desconocidas, pero a su vez familiares para el lector.

Por otro lado, la ceremonia tendrá lugar el 26 de marzo, en Texas. La actividad estará abierta al público. Consistirá en una lectura y firma del escritor.

Daniel Alarcón ha publicado Guerra en las penumbras (2005), finalista del premio de la Fundación Hemingway; Radio Ciudad Perdida (2007), entre otros. Sus escritos han sido publicados en New York Times Magazine,Granta ,n + 1 y Harper’s. Fue entrevistado por The New Yorker, en la sección “20 under 40”, que rescata a los escritores jóvenes. ❧