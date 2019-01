César Ruiz Ledesma hoy presenta novela en la Casa de la Literatura

Esta noche, el joven narrador César Ruiz Ledesma presenta su segundo libro Aquino Quiroga en el laberinto, bajo el sello de Sinco Editores.

La novela, según nota informativa, está ambientada en el Centro de Lima, Europa y Estados Unidos, narra la vida de Aquino Quiroga, quien se desempeña como editor. El personaje está inmerso en la soledad, y su único contacto afectivo es Daniela, una prostituta que desaparece sin dejar rastros. Con este motivo, Quiroga emprenderá una búsqueda para hallarla. Tras esta situación, la narración incluye historias de burdeles y bares, que son subidas por internet por las amistades del protagonista. De esta manera, el libro explora la frustración, la rebeldía y el fracaso, aspectos que confluyen con lo fantástico, lo insólito y lo kafkiano.

César Ruiz Ledesma estudió un master de Escritura Creativa en The University of Texas at El Paso (EEUU). Asimismo, ha publicado su libro de relatos Estación perdida y otros cuentos (Editorial San Marcos). Ganó como guionista el concurso internacional The 48 Hour Film Project. ❧

el dato