Murió Amos Oz, el defensor de la paz entre los pueblos

El fallecimiento del escritor y activista por la paz Amos Oz, a causa de un cáncer, a los 79 años, provocó una cascada de reacciones y de homenajes a su figura desde todo el espectro político israelí.

Fue una de sus hijas, la historiadora Fania Oz-Salzberger, la que anunció el deceso de su padre en Twitter debido a un rápido deterioro de la enfermedad. “Murió durmiendo y en paz, rodeado por sus seres queridos”, afirmó.

Príncipe de Asturias de las Letras en 2007 por “la defensa de la paz entre los pueblos” que hizo en su obra y por “la denuncia de todas las expresiones del fanatismo”, su doble faceta de escritor y de voz crítica del gobierno israelí, fue destacada en cientos de mensajes que en Twitter hicieron de su fallecimiento uno de los ‘trending topics’ a nivel mundial.

Oz, uno de los primeros en abogar por la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, fue uno de los cofundadores de la organización pacifista Shalom Ajshav (Paz Ahora), y se pronunció en multitud de ocasiones contra las operaciones militares israelíes en Líbano y Gaza, urgiendo al diálogo y a la contención.

En una entrevista con Efe en 2015, Oz dijo que la paz entre Israel y Palestina “es absolutamente posible, no fácil, pero posible”.

“No pueden simplemente irse de luna de miel juntos, no después de cien años de violencia, de odio, de injusticia. No pueden convertirse en amantes de la noche a la mañana, pero sí pueden llegar a ser vecinos, pueden dividir la casa en dos apartamentos (...) Todo lo que necesitamos son unos líderes valientes en ambos lados, pero no los tenemos”, reflexionó.

el comienzo

El joven Amos Oz comenzó a publicar novelas en 1961, a los 22 años, y uno antes se había casado con Nili Zukerman, con la que tuvo tres hijos.

Entre sus libros más conocidos, traducidos a 45 idiomas, están La caja negra, En la tierra de Israel y Mi Michael.

Fue galardonado con docenas de premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Letras, el Frank Kafka o la Medalla Internacional de la Tolerancia, y aunque no ganó el Nobel de Literatura su nombre sonó durante años como candidato.

También publicó cientos de ensayos y artículos de opinión sobre el conflicto israelí-palestino, pero no tocó el tema en sus novelas porque aseguraba que es “una pérdida de tiempo escribir una novela para decir a los rusos que dejen de luchar contra los ucranianos”.

Y añadía: “Lo puedes decir en 600 palabras, en un ensayo en El País o en La Vanguardia”, pero no en las novelas puesto que “no son un manifiesto político”.

Muchas de las historias de Oz tienen como escenario la vida del kibutz –él creció en uno, Hulda, en el centro del país– y exploran la condición humana, las más de las veces a través de las relaciones de sus personajes con el moderno Estado de Israel.

La última novela de Oz, Judas (2016), fue nominada al prestigioso premio Man Booker.

Es una historia de detectives sobre Jesús y Judas repleta de los elementos comunes a los escritos de Oz, como personajes enigmáticos, paisajes de Jerusalén y las interminables preguntas sobre el Estado de Israel.

Descendiente de emigrantes polacos y rusos, Oz nació en Jerusalén en 1939 y a los 14 años, tras el suicidio de su madre, se fue a vivir al kibutz Hulda, en el centro del país.

La ministra de Cultura y Deporte, Miri Reguev, a menudo crítica con las posturas políticas de Oz, dijo ayer de su obra que “resuena en el mundo e inspiró nuestros corazones”.

Ayman Odeh, líder de la Lista Árabe Unida, lo valoró como un hombre que buscaba la igualdad.

“Me reuní con Amos Oz varias veces e incluso discutimos (¡bastante!), pero era un compañero partidario de la igualdad, de acabar con la ocupación y por la paz”.

“No tenía miedo de decir lo que pensaba y tenía un talento excepcional”, agregó. ❧