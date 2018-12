Shipibos reciben donación del Museo de Minerales

Felices. Las madres artesanas y pintores de la comunidad shipibo-conibo que viven en Lima recibieron en donación del Museo de Minerales Andrés Del Castillo una serie de materiales de arte para trabajar en sus propios talleres. Ayer, en horas de la mañana, en una breve, pero agradecida ceremonia en la que participó, entre otras personalidades, la viceministra de Cultura, Elena Burga, y el director del MAD, ingeniero Guido Del Castillo, los artesanos manifestaron su alegría por el gesto del citado museo.

Estos artesanos antes residían unidos en el barrio de Cantagallo, a orillas del río Rímac, junto a Acho. Allí no solo establecieron sus viviendas, sino que muchos de ellos, dedicados a la artesanía y al arte pintar, hicieron sus talleres y compraron sus respectivas herramientas. El incendio destruyó propiamente todo. Pero no solo eso, les obligó a migrar y a cada quien resolver sus problemas. La Municipalidad de Lima les ofreció reconstruir, promesa que aún no se cumple.

Por eso ellos, se sintieron de algún modo recompensados al recibir madejas de hilo y lana, pinceles, pinturas (óleos y acrílicos), rollos de lienzo para sus obras, tocuyos (que tiñen para realizar sus diseños corporales), entre otros elementos para su producción artesanal y artística.

En su turno, la viceministra señaló que el Estado tiene que hacer políticas más claras, inclusivas, para llegar a las poblaciones como la comunidad shipibo-conibo.

Por su parte, el ingeniero Guido Del Castillo manifestó que la tarea del museo era promover la cultura y que mejor si lo hacía con este grupo de artesanos y pintores que lo habían perdido todo. Asimismo, destacó la participación del pintor Rember Yahuarcani, que no es shipibo-conibo, sino huitoto, pero que se encargó de que esta donación se concrete y reúna los materiales que han servirle a los beneficiados.

Yahuarcani fue enfático. Saludó que el museo no les dé dádivas o sea asistencialista, sino que les dé herramientas y materiales para que ellos los trabajen y generen ingresos con sus producciones.

“Ingeniero Del Castillo, ellos nunca olvidarán este gesto. Un hombre de la selva nunca olvida”, dijo al agradecer la buena voluntad.

Las madres artesanas asistieron con sus atuendos típicos, en los que resaltan los diseños y los colores. Otros, que se habían dado una tregua en sus respectivos trabajos, se hicieron presentes para recibir las donaciones. Y es que lo materiales han sido comprados según el tipo de trabajo que realizan cada uno de ellos.

Entre ellos estaban la reconocida pintora Elena Valera, también Lastania Camayo, Olinda Silvano y el pintor Harry Pinedo.

Todos están convencidos de que ahora sí, lo que queda es manos a la obra.

Dato

- El presidente del MAD, ingeniero Guido Del Castillo, dijo también que el museo les brindará un ambiente para que ellos se reúnan. Asimismo, en el futuro vendrá una segunda donación.