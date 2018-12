El maestro E. Kleiber

■■ En 1951 ingresé como violinista a la OSN, una de las mejores orquestas de América del Sur, después de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Tuvimos visitas de grandes artistas como Antal Dorati, Buch, Howard Mitchel, Erich Kleiber. Recuerdo que Kleiber detuvo el ensayo y miró donde me sentaba, con mi violín, muy confortable con mis piernas cruzadas. Me dijo, sonriente: “¿No le gustaría que le traiga una pipa?”. En 1953 toqué bajo la dirección de Theo Buchwald y con Joseph Szigeti, quien después me ofreció una beca en EEUU. He tocado como solista en Viena, Munich, México, Brasil, para el rey de Dinamarca, Washington DC, San Francisco y Perú. En Lima, con los directores Herrera de la Fuente, Leopoldo La Rosa, José Santos y Armando Sánchez Málaga. Fui profesor de violín del Conservatorio de Música de San Francisco y 38 años como primer violín de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Ahora estoy al otro lado del escenario. He dejado el violín. A mis 87 años, solo me queda el recuerdo. Gozo escuchando a mis hijos Ricardo y Jenny, ambos violinistas profesionales.