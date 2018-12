“No hay duda, la ficción es el único lugar seguro”

Siempre ha escrito ficciones, aunque se dedicó a estudiar filosofía y comunicaciones. Para ella, el oficio de pensar es casi lo mismo que el oficio de imaginar. Andrea Ortiz de Zevallos (Lima, 1978) decidió unir ambas inquietudes y acaba de publicar su primer libro. Se trata de La mudanza imposible (Literatura Random House), un conjunto de siete textos en los que sus personajes se ven descolocados por diversas circunstancias, más de las veces existenciales. Como filósofa, asegura que “la literatura es una herramienta para acercarme a la creación desde otro lado”.

Pareciera que los cuentos están atados unos a otros, siempre hay un territorio que se deja o al que se llega.

Sí, es un territorio, en algunos casos, físicos; en otros, interior. Siempre un territorio que se está abandonando o para el personaje significa una caducidad. El personaje se ve en la obligación de encontrar otra forma de vivir. En ese sentido, son personajes desplazados que tienen que acomodarse a un nuevo orden por fuerza. Y no porque lo hayan elegido, sino porque la vida los puso frente a un quiebre que los ayudó a reestructurar su familia, su profesión, su patria, su idea frente al mundo.

Se advierten personajes que no caben en sí, frustrados, se asfixian en sí mismos.

Es un libro de duelo, no porque los personajes estén frente a una muerte física o de un ser querido, sino porque están frente a distintos tipos de pérdidas.

Claro. En “Elegía por el rock”, Daniel y su chica están juntos, pero como gastados...

Sí. Ese primer cuento anuncia ese cambio de vida que, de alguna manera, los dos personajes temían, lo tenían cantado, la situación entre ellos. Están frente a algo que se va a terminar, pero aún no ha terminado.

En “Otra casa”, la arquitecta idealiza una casa que no tiene... ¿Ironías?

Idealiza dos casas. La de enfrente, que la observa simplemente; y la que está diseñando, que idealiza sobre todo una vida familiar o la posibilidad de construir una vida diferente.

En “La mudanza imposible”, Gregorio ha quedado solo en casa, se deshace de enseres y quiere que su ficción encaje con la realidad.

No hay duda, la ficción es el único lugar seguro. La ficción es el lugar donde se puede tratar lo exterior e interior a la misma vez, cosa que no sucede en las interrelaciones humanas. Todo lo que tú te estás reservando ahora yo no me entero. Lo puedo intuir. Pero solamente veo el exterior. Yo sé, yo conozco mi propio pensamiento, pero no necesariamente mi subconsciente. En la literatura sí podemos acceder a todos esos planos. En “La mudanza imposible”, el personaje tiene esa necesidad de controlar, a través de la ficción, dónde va a guardar la memoria de su esposa y de alguna manera sepultarla dentro de un cuento. Él quiere fundar un nuevo territorio para él, ya solo.

¿La casa es el paraíso que no queremos perder? En “Hora de muerte”, el abuelo desea dejar la clínica y que regresen a casa.

La casa es el lugar donde hemos construido todo. Por mucho que digamos que el espacio no necesariamente determina nuestra vida, pero nosotros determinamos lo que sucede con ese espacio. Vamos dejando rastros de quienes fuimos por los espacios que habitamos; el libro que leímos; el vaso que dejamos ahí, anoche; algo que nos gustó alguna vez, pero de pronto ya no nos gusta tanto; un romance que tuvimos en ese sillón. Los espacios se van poblando de tanta vida y de tanta personalidad a través del tiempo. Entonces, volver a la casa o mudarse es una forma de acoger o rechazar eso que somos o fuimos.

En la mayoría de sus cuentos están concebidos con atmósfera, con densidad narrativa, pero en el del abuelo es más dialógico.

En el cuento del abuelo hay mucha más acción, es un cuento un poco diferente, pero que sí está vinculado temáticamente con el libro. Es un cuento que le tengo mucho cariño, porque a través del sentido del humor también se puede abordar esa sensación de duelo y soledad que a veces hay en nuestra existencia.