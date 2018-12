Andrés Wiese: “En el teatro no hay margen de error”

Dos años después del final de ‘Al fondo hay sitio’, un fenómeno de audiencia al que le dedicó “un tercio de vida”, Andrés Wiese -‘Nicolás’ para los seguidores de la serie- ha hecho empresa, trabajo social, teatro, cine y salió del país para estudiar actuación. Sin embargo, comenta que también ingresó a la realidad de un actor en Perú.

“Uno no se da cuenta de muchas cosas, porque simplemente estabas en una burbuja. Y sí, confieso que fue duro al comienzo porque entramos al ambiente natural del actor. Es como: ‘vamos a ver qué sale’. Vino la calma también. Nos pudimos organizar mejor, porque era difícil el tema de los permisos, justamente porque no había ‘colchón’, muchas veces lo que grabamos en la mañana salía en la noche”, comenta en el evento en el que presentó el recorrido ‘Toyota Hybrid Experience’.

Luego de su participación en ‘Cumbia pop’, aparece en el piloto de la telenovela ‘Princesas’, que forma parte de las producciones de América para el 2019, pero no está seguro si este año se apueste más por la ficción. “No sé si eso esté pasando o no (sonríe), una cosa es la preventa, donde se presentan una serie de proyectos, pero ya por experiencia propia, me ha pasado que no todo lo que se presenta se realiza. Quiero confiar que el canal va a seguir apostando por la ficción, porque es lo que más consume la gente, sin desmerecer al reality. Me emociona, sí, que aparezcan nuevas plataformas”.

Precisamente, un proyecto suyo fue presentado en la preventa del canal. “No es ficción pero sí digital, porque creo que es más democrático y nos permite que haya más oportunidad. Es un microprograma y espero hacerlo porque es algo que he creado, he jugado un poco al productor y a todo (sonríe). Sí, he aprendido del negocio”.

Y si estar en la serie más sintonizada del país le permitió estar en un lugar privilegiado como actor, como peruano, Andrés sostiene que fue “necesario” viajar a casi 4 mil msnm para conocer la realidad. “Una cosa es contarlo, que te muestren fotos, pero era necesario vivirlo. Una vez que estuve en estas comunidades rurales cerca a Juliaca, en Puno, ahí recién pude entender que hay mucha gente que se siente olvidada, que está alejada, que vive casi en otra época, que tiene que lidiar año a año con el frío, contra la anemia, con enfermedades respiratorias porque cocinan dentro de su casa con desecho animal”, sostiene sobre su colaboración con Kusimayo, que implementa el sistema de casa caliente.

La popularidad o “un poder de convocatoria”, va de la mano con “la responsabilidad siempre”, dice el actor y prefiere no opinar de política. “No concentro mi energía en eso y busco a gente que realmente quiere ayudar. Sería maravilloso que el Estado intervenga, pero hay mucha corrupción y eso aplica a todas las esferas de la política”.

Teatro y series

El año que terminaba ‘Al fondo hay sitio’ dio vida a uno de los obreros desempleados que planean desnudarse en un montaje para conseguir recursos en Full Monty. El 2019 inicia con "Qué hacemos con Walter", la obra argentina escrita por Juan José Campanella (de El secreto de sus ojos).

La obra estará dirigida en Lima por Juan Carlos Fisher y Andrés interpretará a ‘Martín’, un joven estudiante de Derecho que es parte de una reunión de la junta de propietarios que planea despedir al portero. “Hemos terminado de ensayar ayer (viernes) y retomamos en enero. Estoy muy contento de volver al teatro. En el teatro hay vértigo, no hay margen de error, si te equivocas tienes que salir y sacarlo adelante, te hace sentir muy vivo”.

De otro lado, tras presentarse a pruebas en México, su objetivo sigue siendo emigrar. “Ya tengo una mánager que está trabajando conmigo allá. Si me sale algo mañana, yo me voy. Son un poco las condiciones que tengo con mis compromisos aquí. Lo importante era ir a hacer el ejercicio, que me conozcan, hacer el casting, decir: ‘hola, soy de Perú’. Y el próximo año, cuando empiecen las preproducciones, espero que salga algo, ya sea en México o donde sea. Yo siento que hay que moverse a otros lados, porque quiero crecer”