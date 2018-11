Categorías en movimiento,Perú en Arcomadrid 2019

“Simplemente total inercia mental de la realidad peruana en este campo específico de las artes populares” (Suplemento Variedades. Lima, enero de 1976). Así calificó el artista Sabino Springett los cuestionamientos al Premio Nacional de Fomento a la Cultura otorgado a Joaquín López Antay (1897-1981).

Como sabemos, el citado premio despertó una gran polémica. Las antes fronteras entre artista, artesano y artista popular se pusieron en cuestión y, de hecho, para algunos, adquirieron una carga peyorativa. Más de 40 años después, aunque el premio a López Antay sigue apareciendo en discusiones locales sobre representatividad y arte en el Perú, es claro que estas demarcadas fronteras están en retroceso. Hoy podemos sugerir que el arte peruano se caracteriza por un desarrollo pendular empujado por categorías en movimiento: lo local y lo global, lo originario y lo foráneo, la tradición y lo contemporáneo.

Ciertamente, al pensar en esas categorías en movimiento, surge la reflexión sobre la presencia del Perú en la feria Arcomadrid 2019. Además de los artistas que forman parte de la delegación, el Ministerio de Cultura del Perú ha coordinado un programa que busca cuestionar el espacio de tiempo y las dimensiones geográficas de lo que se entendería como “arte peruano”.

De este modo, en el stand institucional del arte peruano propuesto para Arcomadrid 2019, se está trabajando sobre la base conceptual de “5.000 años de visualidad contemporánea en el Perú”. En esta propuesta, para decirlo en breve, se plantea dejar de lado la acostumbrada ecuación contemporaneidad = novedad. De hecho, se parte de la idea de que ser contemporáneo es también ser distantes con nuestra propia época, a la vez que recuperar la vitalidad de nuestro pasado que vuelve, lo sabemos bien, para exigir una rendición de cuentas. Se afirma entonces que la definición de contemporaneidad no puede ser unívoca en el mundo actual, y menos aún, en el caso de nuestras artes visuales.

Creemos, además, que nuestras visualidades se han convertido en uno de los corazones de las plurales identidades de lo peruano, siempre en constante tránsito y transformación. Quizá hasta podemos sugerir que muchas de las irrupciones contemporáneas más atrevidas y diferentes, no solo del campo de las visualidades sino, por ejemplo, de la música, siguen proviniendo del “mundo popular”, que pareciera afirmar una tradición heterodoxa, desafiante y transgresora.

Por ello, para Arcomadrid 2019, de cara a un público eminentemente europeo, si se quiere internacional, en el stand institucional se presentará una dimensión espacio – temporal hipercomprimida, un intento de espacialización de nuestra cultura visual contemporánea. En esta propuesta se sugiere que en el horizonte peruano hay una superposición de planos culturales que subrayan que contemporaneidad es continuidad de una matriz cultural Andino-Amazónica con incrustaciones occidentales que en el tiempo la han ido transformando y recubriendo, sin hacerla desaparecer. A su vez, que lo occidental ha ido transformándose por la interpenetración con la matriz local y ha ido cobrando otro carácter.

Es así una idea amplia, nunca definitoria, del arte peruano contemporáneo que buscará invitar a cuestionar las categorías establecidas y pensar en las múltiples formas de mirarnos, en esta ocasión, desde nuestras visualidades.

En este marco, es claro que la reciente discusión respecto a la presencia de Perú en Arcomadrid, como ocurre en otras ferias de artes, libros o música, se ha centrado en el eje inclusión-exclusión. Pero también, desde allí, habría que preguntarse por la magnitud de las exigencias políticas que hoy el mundo plantea al arte y en particular, a una feria específica. Cambiar las relaciones sociales necesita, como se sugiere desde los estudios de la cultura, trasformar las representaciones que hacemos de nosotros mismos. Pero también requiere de condiciones materiales y sociales que permitan precisamente estas (nuevas) representaciones.

En el caso de la gestión pública cultural, esto significa generar las condiciones para que representaciones producidas de distintos lugares de enunciación sean no solo una posibilidad quijotesca sino una realidad, aunque aún incipiente, cada vez más palpable. Esto es, en concreto, incentivar, desde marcos normativos, estímulos económicos, articulación de redes y otros mecanismos, que nuestros creadores -artistas, músicos, escritores, cineastas, etc.- tengan mejores y mayores posibilidades de crear, de producir imágenes e ideas y, sobre todo, de compartirlas y circularlas en escenarios locales, nacionales e internacionales. Este es uno de los objetivos de la presencia peruana en Arcomadrid 2019 y desde el Ministerio de Cultura se gestiona con mucha responsabilidad, compromiso, cuidado, y también con la certeza de que ello significa un proceso abierto que no solo debe recibir y aceptar, sino sumarse a las discusiones que esta propuesta active.❧

(*)Director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.