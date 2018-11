Roland Forgues: "Las utopías de Arguedas y de Mariátegui, aunque distintas, fueron realizables"

A través de la ficción histórica, el investigador francés Roland Forgues recorre los episodios más determinantes del Perú en Aventureros de la Quimera. Desde la llegada de los conquistadores españoles, la reunión entre José De San Martín y Simón Bolívar hasta episodios más recientes como el terror instaurado en el país por Sendero Luminoso o la fuga de Vladimiro Montesinos y la de Alberto Fujimori. Durante todos estos episodios, la última diosa de la mitología incaica, Amaya, observa atentamente el sufrimiento de su pueblo. Durante la lectura, las dudas y frustraciones de Amaya invitan al lector a reflexionar sobre qué país hemos construido en todo este tiempo.

La idea de un ser mitológico atestiguando 500 años de historia puede ser perturbadora. Puede que Amaya tenga la interpretación correcta de nuestro pasado, la lectura acertada de nuestros errores y la solución a nuestro futuro. O puede que la tengamos nosotros mismos ¿El personaje de Amaya es una invitación al lector a reflexionar sobre el pasado del Perú?

Amaya no es cualquier ser mitológico, sino la diosa del Amor, única sobreviviente de la muerte de los dioses indígenas, que, de algún modo, como bien dice Octavio Paz, permitió la catástrofe de la Conquista y colonización. Es un símbolo literario vinculado a la realidad como revela el epílogo. Un personaje de ficción que se está moviendo en un tiempo mítico lo cual le permite efectivamente tener un mayor desenvolvimiento y una mayor apreciación sobre el pasado, el presente y el futuro. Amaya expresa más dudas que certidumbres y en ningún de ningún momento tiene la pretensión de sustituirse a los verdaderos actores de la historia a quienes les toca construir su futuro. Ella es simplemente el hilo de Ariadna que le permite al lector no extraviarse en el laberinto de la historia.

La llegada de los españoles al Tahuantinsuyo no solo fue el fin de un gran imperio, sino el fin de la armonía de quienes vivían en esta parte de América ¿Es una quimera volver a tener un país armonioso?

¡Por supuesto que no! La quimera está en la manera y en la forma de concebir la armonía, y de luchar para realizar el sueño.

La violencia se presenta como una constante en nuestra historia: mujeres violadas, indígenas asesinados, niños huérfanos. ¿Cómo construir un país con una población que hereda tantos traumas históricos -incluso muchos de ellos sin cerrar, como es el caso del terrorismo-? ¿Es esa violencia vivida la que nos define como pueblo?

Honestamente no sabría decirlo. Pero lo que sí observo en la historia del Perú y América Latina ( y del mundo en general), es que, desde los tiempos remotos de la conquista ibérica y anteriores como en los grandes imperios Inca y Azteca, en especial, la violencia parece consustancial al desenvolvimiento de los procesos históricos. Ello no quiere decir que la violencia defina a un pueblo. Creo que la violencia pertenece a los individuos que la están instrumentalizando colectivamente para satisfacer las más de la veces sombríos e inconfesables designios, justificándola generalmente en nombre de ideologías redentoras y progresistas que se tornan mortíferas, avasalladoras y reaccionarias.

Nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo llevar el país, sobre cómo convivir, sobre quienes somos y adónde vamos. ¿Tenemos una identidad como país? ¿Somos conscientes de quienes somos? ¿Hemos interiorizado el concepto de ser peruanos?

Todas estas preguntas plantean un problema de fondo sobre el cual muchos peruanos han intentado reflexionar, empezando por José Carlos Máriátegui y sobre todo José María Arguedas con su reflexión sobre el mestizaje emblematizado en la fusión de “todas las sangres”, y la formación de una identidad peruana. Las utopías de Arguedas y de Mariátegui, aunque distintas, fueron “utopías realizables” que al no realizarse, precisamente han guardado su carácter de utopía. Posiblemente porque, los peruanos, en su gran mayoría, tanto individual como colectivamente no han logrado superar todavía el trauma de la violación que representó la conquista ibérica para las poblaciones indígenas. La admiración de los peruanos, por ejemplo, por José María Arguedas, el blanco que se pensaba indio, tiene que ver con ese fenómeno.

La leyenda de Inkarri, ese mito que anuncia el resurgimiento del Inca para acabar con los males del dominio español, explica esa necesidad histórica del Perú de un profeta, un caudillo, un mesías. Actualmente, la opinión pública cree que un gobierno dictatorial podría solucionar la crisis de corrupción y de inseguridad ciudadana, entre otros problemas, del país ¿Por qué esa necesidad de un caudillo sigue vigente cuando estamos cerca de cumplir 200 años como país? No, de ninguna manera.

El mito de Inkarrí no tiene nada que ver con la idea de que sólo un profeta, o caudillo o un mesías, salvará al Perú. Al contrario, el mito de Inkarrí es la representación simbólica del deseo profundo de una colectividad, de una comunidad herida y maltratada que sabe que la salvación no vendrá de la nada, sino de sí misma. Pero una comunidad consciente también de que la preparación será larga y difícil como el viaje de los miembros de Inkarri que viajan bajo tierra, desde los cuatro puntos cardinales del territorio para reunirse con la cabeza simbólicamente enterrada en el Cusco, ombligo del mundo.

Finalmente y desde el punto de vista de una persona foránea que sigue a Perú por años ¿Quiénes somos los peruanos?

Ah, ¡Cómo me gustaría responder a la pregunta! Pero ¡cómo hacerlo si ni siquiera sé quién soy yo! Lo que sí le puedo decir es que el trato con las gentes de Perú, me ha traído, como a Amaya en la novela, más dudas que certidumbres y me ha conducido a una apreciación más ponderada de la condición humana.