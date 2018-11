Gianfranco Hereña: “La educación y el Plan Lector hacen que la gente se aleje de los libros”

Si la lectura de un libro nos ha marcado, nos agradaría compartir lo vivido en esas páginas y recrear la experiencia, narrándola a otra persona aunque sea por un momento. Gianfranco Hereña Rodríguez, periodista dedicado a la docencia, dirige El Buen Librero, una interesante propuesta encargada en convertir la lectura en algo plural y accesible.

- ¿Qué es El Buen Librero?

El Buen Librero es un portal que nace en el 2013 como una forma de poder expresar a manera de una bitácora de lectura esas historias que a mí me habían gustado y que vio en algún momento la necesidad de difundir lo que se hacía en el Perú a manera de literatura independiente. En ese momento, las editoriales independientes estaban a punto de explotar y llegan a una consolidación un par de años después, básicamente porque el mercado editorial se mueve en base a reseñas y estos libros no encontraban un espacio en el cual pudiesen entrevistar a los autores o dar a conocer este tipo de voces, generalmente capitalizado este espacio por las grandes editoriales, que quienes no llegaban allí, no tenían esa oportunidad. En el 2013 creo el blog, y en el 2014 –ya con el dominio- decido ampliar más secciones para darle más opciones a la gente; y desde ese momento hasta ahora el trabajo continúa.

- Te denominan como un ‘booktuber’. La lectura es un fenómeno de introversión, y con el advenimiento de las nuevas tecnologías, nos vemos, muchas veces, obligados a encontrar nuevas formas de entretenimiento. ¿Los ‘booktubers’ son una buena opción?

Alguna vez le escuché decir a José Miguel Tomasena, “Yo creo que un ‘booktuber’ puede motivar más que un profesor”, y esto tiene que ver con que, a veces, el profesor, y no digo que todos, evalúan lecturas que ellos mismos no han leído. El ‘booktuber’ necesariamente para poder dar un discurso, tiene que haberse informado o por lo menos haber leído algo del libro. Entonces, siento que este nuevo recurso puede acercar a los jóvenes a poder leer y a poder elegir libremente sus lecturas sin prejuicios de por medio. Creo que los ‘booktubers’ han encontrado ese nicho que de repente la academia no ha encontrado. La academia suele a veces condenar o castigar algún tipo de lectura. Si estás leyendo autoayuda, eres un bruto, si no entendiste Cien años de soledad, eres más bruto; y los ‘booktubers’ no, los ‘booktubers’ lo presentan de manera amable, y ya quedará en potestad del lector ver si es que esto le motivó lo suficiente como para poder escoger un libro. Yo creo que es un fenómeno interesante que merece estudiarse, pero antes de estudiarse, merece liberarse de bastantes prejuicios.

- Resulta paradójico que tengamos un escritor Premio Nobel de Literatura y que en promedio, y según las estadísticas, leamos menos de un libro por año. ¿Nos hemos alejado de los libros?

Yo creo que el peruano en promedio sí lee. De hecho, ¿qué entendemos por leer? Desde que uno sale de su casa ha tenido que leer, leemos el afiche del bus, entre otras cosas. Ahora, que no se lea literatura, no significa que no se lea. Yo siento que el peruano en promedio sí lee, pero leer literatura sí es un nicho bastante alejado, sobre todo por lo que representa leer un libro en el Perú. O sea, el libro es un objeto caro, que no llega a todos los estratos sociales, y me atrevería a decir que en algunos casos el libro es un lujo, un lujo al que algunas personas no pueden acceder.

- ¿Qué otras cosas nos han alejado de la literatura?



Siento que la educación y el Plan Lector hacen que la gente se aleje de los libros. Jorge Eslava en algún momento mencionaba que cuando los niños aprenden a leer, se celebra el hecho, cuando leen después, la cuestión degenera y pasa por una costumbre, empezando por el hecho de que leer te exige pensar, te exige detenerte un rato y criticar la realidad. El peruano no critica, el peruano asume la crítica como un mecanismo de defensa, cuando en otros países la crítica no pasa por eso, sino que la crítica tiene que ver con dar una opinión y demás. Son factores que podrían ser considerados aislados pero que en conjunto han perjudicado la visión de los peruanos y sobre todo los escolares en predisposición en poder leer o acercarse a la lectura.

- ¿Qué implica ser ‘booktuber’?

No es fácil. Requiere de un mensaje y de una producción. El ‘booktuber’ realiza su labor condicionada a que no va a tener tantas visitas como algún ‘youtuber’ de otro tipo. Aun así, logran conseguir visitas, tener fans, llenar ferias de libros, y eso habla de que hay una reinsertación de la lectura en la sociedad actual a través de medios, que te habla que se ha creado un lenguaje paralelo y que quizás hay cosa que deberían de imitarse para llegar a más personas.

"No hay nada más gratificante que alguien se te acerque y te diga que leyó un libro gracias a que tú se lo recomendaste. Para mí es hacer patria"

- El Buen Librero ha pasado por un periodo de evolución. Nace como un blog y ahora ha encontrado nuevos espacios como las redes sociales, la radio y el podcast.

He visto la necesidad de reinventarme. A punta de equivocarme, de haber sufrido en un principio cero visitas o estarme quejando, he tenido que reinventarme en el camino. Yo siento que la página ha sufrido esta evolución a punta de errores y aciertos. Ver qué cosa funcionó y por qué, ver los motivos detrás, y tiene que ver con el público de hace cinco años no es el mismo de ahora. Antes no tenías el alcance que tiene Facebook ahora, por ejemplo. Hay todos estos factores que uno se tenga que reinventar, que tenga que redirigir el contenido para estar siempre peleando o tratando de conseguir visitas, pero más que visitas, hacer que se difunda el libro peruano, que es a lo que apunta El Buen Librero desde que empezó.

- “Una playlist de poesía peruana” es un podcast, y la última producción del portal. Acerca el género lírico a la gente de la misma forma que hace Spotify con los cuentos de Hernán Casciari o los libros de MVLL en “Mi Novela Favorita”.

La playlist surge de casualidad, porque nosotros habíamos terminado la primera temporada en la radio (Zona PUCP), y habíamos tenido buen alcance. Entonces, pensé en un método para que la gente se lleve algo más del programa que solamente haber escuchado una conversación. Entonces, esto surgió mientras yo escuchaba música, y me puse a pensar si no sería una buena opción plasmar de la misma forma la poesía. Me pregunté por qué no escuchar poesía y sobre todo poesía peruana, por qué no difundir nuevas voces o voces que ya existen y utilizar el podcast como una herramienta. Entonces empecé a elaborar un plan y coincidió en que llegó Roger Santiváñez, le propuse la idea y él aceptó. Grabamos tres poemas y nos fue bien. Entonces, seguí, esta vez con poesía hecha por mujeres, porque Perú históricamente ha tenido excelentes poetisas, desde Blanca Varela, pasando por Giovanna Pollarolo, hasta voces modernas como Valeria Román.

- ¿Por qué es importante este acercamiento a la literatura?

La literatura es una forma de protesta. La literatura todavía permite discutir cuestiones de la realidad que otro tipo de artes no se atreverían. He visto con espanto cómo en el MALI se censuró una exposición porque la consideraban erróneamente apología al terrorismo. En literatura existen ese tipo de censuras pero el mismo campo hace que esto se proteja y que no quede tan expuesto, entonces, la gente tiene libertad para crear, para imaginar; y acercar esa forma de imaginación, esa forma de crítica, entre lo que comúnmente se piensa, y parar la pelota, cuestionar y redirigir, me parece interesante.

- Borges decía que la lectura era un tipo de felicidad, y que no se puede obligar a nadie a ser feliz. ¿El Buen Librero es una forma de serlo?

Por supuesto. No hay nada más gratificante que alguien se te acerque y te diga que leyó un libro gracias a que tú se lo recomendaste. Para mí es hacer patria, es llegar a las personas y realmente tocarlas de alguna manera. No sé si estoy planteando esto como una cuestión medio divina, porque creo que estoy bastante lejos de eso, pero sí siento que hacemos una labor importante para llegar a las personas y dejarlas con algo dentro.

- ¿Qué es lo que se viene en El Buen Librero?

Se va a continuar con la playlist, estamos negociando también con una editorial independiente para dramatizar algunos cuentos, y vamos a ver qué cosas salen con el tiempo y que nosotros podamos adaptarnos a eso para seguir llegando a más personas.