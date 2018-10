Fundación Telefónica presenta "Integraciones VIII", encuentro de experimentación sonora

Desde el jueves 25 al sábado 27 de octubre, el Espacio Fundación Telefónica realiza la octava edición del Festival Integraciones, un encuentro de conciertos gratuitos de música experimental y arte sonoro que reunirá a trece bandas y proyectos musicales de Argentina, Perú, Brasil, Costa Rica y Colombia; también de Sudáfrica, Suiza y Estados Unidos.

"Integraciones" es un festival que año a año se propone como un espacio para el encuentro, dialogo e intercambio de diferentes manifestaciones de la música. Los asistentes disfrutarán de conciertos que fusionan la electrónica, el free jazz, punk y noise, dark ambient, indie pop, hard rock, stoner, heavy metal y psicodelia, entre otros géneros musicales.

Entre las bandas participantes estará Carl Stone (Estados Unidos), considerado uno de los artistas sonoros minimalistas más representativos de la época, Lucrecia Dalt (Colombia), que destaca por la interesante evolución del indie pop a niveles más profundos de abstracción musical, y Las Robertas, banda originaria de Costa Rica, que resalta en festivales importantes como SXSW, Primavera Sound, Rock al Parque, All My Friends, Ruido Fest, etc.

De parte de Perú estará Valicha, Teté Leguía, Puppies in the Sun, Rito Verdugo. Además harán dúos: Calato + Yoto (Argentina/Perú), Cara Stacey + Camilo Ángeles (Sudáfrica / Perú).

En la octava edición del "Festival Integraciones" se realizará talleres y conversatorios gratuitos liderados por las bandas sobre diversos aspectos de la música, como la lectura de las partituras abiertas, los arcos musicales en el sur de África, entre otros.