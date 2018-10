Feria del Libro Ricardo Palma: conoce a todos los invitados internacionales 

Como parte de las actividades de la Feria Ricardo Palma tendrá la visita de reconocidos escritores y artistas internacionales, quienes compartirán sus últimas publicaciones y nos darán a conocer lo último de la narrativa y lírica de la región y del mundo.

Entre los invitados destacan Edgar Álvarez, artista plástico que retrató con plastilina la valentía de Evangelina Chamorro y la hazaña del joven rescatista y su ‘unicornio’ durante el fenómeno El Niño. También estará en Perú Fernando Iwasaki, reconocido escritor e historiador peruano residente en España.

Conoce a todos los invitados:

Edgar Humberto Álvarez (Bogotá, 1971)

Artista plástico, creador de la web Se lo explico con plastilina, quien retrató la valentía de Evangelina Chamorro y la hazaña del joven rescatista y su ‘unicornio’ durante el fenómeno El Niño. Ha llevado sus exposiciones a toda Latinoamérica y Estados Unidos, además de pertenecer a la programación de Discovery Channel y Disney Channel.

Luciana Peker (Buenos Aires, 1973)

Periodista con gran trayectoria especializada en género. Iniciada en la escritura desde los 13 años y desde 1998 escribe en el suplemento Las/12, del diario argentino Página 12. Ha colaborado también en medios como: The New York Times y canales de televisión destacando siempre por su constante lucha a favor del feminismo. Es autora de los libros Putita Goloza, por un feminismo del goce; La revolución de las mujeres no era solo una píldora y Mujeres ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles. Obtuvo el premio La mujer destacada de la década, por el Instituto Federal de Políticas Públicas.

Alejandra Costamagna (Santiago, 1970)

Periodista y escritora. Comentarista de teatro, columnista y cronista de importantes revistas como Rolling Stone. Ganadora de distintos premios como el de los Juegos Literarios Gabriela Mistral (1996). Obras: En voz baja, Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol y Dile que no estoy; los libros de cuentos Últimos fuegos, Animales domésticos, Había una vez un pájaro e Imposible salir de la tierra.

Martha Riva Palacio Obón (México, 1975)

Escritora, poeta y artista. Ha publicado Las sirenas sueñan con trilobites (XVI Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor), Orfeo 00111001 (XX Premio FILIJ de Cuento para Niños y Jóvenes), Frecuencia Júpiter (XVIII Premio de Literatura Juvenil Gran Angular), Lunática (Hispanoamericano de poesía para niños), Ella trae la lluvia (Lista de Honor de IBBY Internacional), entre otros.

Fernando Iwasaki (Lima- España 1961)

El reconocido escritor e historiador peruano residente en España, autor de diversas novelas, ensayos, centrado en los relatos breve. Estos relatos sido traducidos al ruso, inglés, francés, italiano, rumano y coreano.

Obras y premios: Ajuar funerario (2004), Helarte de amar (2006), España, aparta de mí estos premios (2009), etc. Novelas; Libro de mal amor (2001) y Neguijón (2005). Ensayos; Mario Vargas Llosa, entre la libertad y el infierno (1992), Nabokovia Peruviana, La Isla de Siltolá (2011), Aplaca, señor tu irá (2018). etc. Y sus crónicas; Sevilla, sin mapa (2010), Una declaración de humor (2012). Premios; Conference on Latin American History Grant Award (1996), Premio Copé de Narrativa (1998), Premio Algaba (2008) y Premio Bodegas Olarra-Café Bretón (2012) y Premio Málaga de Ensayo (2017).

Alice Zeniter (Francia,1986)

Escritora, dramaturga y directora de Teatro. Ganadora de la primera versión española Premio Goncourt, el más prestigioso de los galardones literarios franceses.

Obras: Deux moins un égal zéro, Domingo sombrío (Premio del Libro de Inter, el Premio de los lectores del Express y el premio de La Closerie des Lilas) y Juste avant l’oubli (Premio Renaudot des lycéens). En 2017 publicó L’Art de perdre (Premio Goncourt des lycéens), y en teatro Spécimens humains avec monstres.

Pierre Ducrozet (Francia 1982)

Editor, columnista literario, novelista, traductor y colaborador de la Sociedad Europea de Autores. Galardonado con el premio Vocation en 2011 por su ópera prima Requiem pour Lola Rouge. Con la novela La invención de los cuerpos ganó el Premio Prix de Flore 2017. Es autor de varias obras de literatura infantil. Ejerce como profesor de creación literaria en la Escuela Superior de Artes Visuales de La Cambre en Bruselas. La vida que queríamos es su primera obra traducida al español.