“Hay colegios que no respetan la Ley General de Educación”

Idel Vexler no solo ha sido viceministro y ministro de Educación, sino también tiene experiencia de maestro de aula. Por el resultado de esa doble experiencia acaba de publicar Gobierno educativo. Diez claves (USIL), buen pretexto para hablar sobre educación en el Perú.

¿Usted ha publicado un libro, una suerte de didáctica para la gestión educativa?

Efectivamente. Es un libro que tiene un carácter instrumental, no es solamente para leerlo e informarse, sino que puede recurrirse a él cuantas veces sea necesario para recoger datas, procesos, información, estadísticas y propuestas que le permitan al usuario, que puede ser un gestor del municipio o gobierno, diseñar y ejecutar políticas públicas en la educación.

En el capítulo III, se habla de la calidad educativa y la persona. ¿La educación en el Perú está orientada a instruir o crear una persona? Hay colegios que pareciera buscan instruir.

Los que generan colegios que preparan mecánicamente para que los alumnos ingresen a las universidades, haciendo simulacro permanente de exámenes, no están respetando la Ley General de Educación, no están respetando el proyecto educativo nacional. No están enmarcando su trabajo educativo y pedagógico en el marco del desarrollo de una escuela con calidad.

Usted ha sido viceministro y ministro. ¿Por qué estos colegios siguen operando así?

La ley dice que no deben operar bajo esas fórmulas que están prohibidas. Ocurre que una cosa es lo que hacen y otra es lo que informan.

Incluso hay colegios con academia para postulantes...

Bueno, el Ministerio de Educación tiene normas. La pregunta es importante para reiterar al mismo Ministerio y a las direcciones regionales y las ugel que se preocupen que estos colegios que van contra la ley, la norma y contra la concepción de educación integral basada en la persona, y que deben tener en cuenta el currículum nacional, deben ser supervisados y sancionados.

En su gestión, ¿usted tomó medidas?

Por supuesto. En todas las directivas estuvo prohibido.

¿Pero se sancionó a algunos?

En esa época, cuando era viceministro, se actuaba, y se encontró que varios colegios tuvieron que volver a enseñar educación física, arte, hacer tutoría, lamentablemente en eso no ha habido continuidad. Aunque debo decirle que, en los últimos años, estos colegios están cambiando la propuesta preuniversitaria por otra.

A los escolares hoy en día una pintura, un poema o escuchar a Mozart no les dice nada ....

El problema es que en primaria no hay docentes especializados en arte. Está el área curricular de arte, pero no hay profesores especializados. Entonces, ¿quién enseña? La misma profesora de grado. En secundaria sí hay profesores de la especialidad, pero muchas veces por cubrir la plana laboral, hay profesores que enseñan arte, pero sin tener la especialización.

¿Por qué hay muchas reticencias en aceptar una educación en igualdad de género?

Este tema se venía desde el 2004, bajo el tema transversal de la equidad de género, que implica igualdad de oportunidades y derechos para varones y mujeres, y también trabajar una educación integradora para respetar la diversidad, para que no haya marginación entre la persona por color de piel, religión, situación económica u orientación sexual. Eso se ha venido trabajando y se complementó en el 2008 con el programa de educación sexual integral. En el 2009, cuando el currículum se consolida, esto se afianza. Lamentablemente, a partir del 2011, y más adelante, se generó un nuevo currículum, que, en mi opinión, mantiene este eje transversal de la equidad de género. Lamentablemente hubo guías, materiales, textos y lecturas que se entregaban a los alumnos, que no tuvieron en cuenta la pertinencia de estos materiales educativos.

¿No es la injerencia de sectores católicos en la educación?

Según la Ley de Educación, el órgano rector es el Ministerio de Educación en un contexto de consultas de expertos, padres de familias, sectores sociales, religiosos, culturales, pero quien decide es el ministerio.

Pero existe injerencia de sectores católicos...

Las opiniones pueden venir de un lado u otro, pero quien tiene que decidir es el Ministerio. Por eso yo no estoy de acuerdo en que este tema se esté viendo en el Poder Judicial, porque tampoco es su prerrogativa definir contenidos educativos, si hoy lo hace, mañana puede haber otra queja, de otro grupo; puede haber un padre de familia que quiere que no se enseñen ecuaciones o conjuntos en matemática, si el Ministerio no lo considera, va al Poder Judicial. Lo que me preocupa es el no respeto a la rectoría que le corresponde al Ministerio en estos contenidos educativos. ❧