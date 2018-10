“El cine está en proceso, no hay que quejarse”

Aldo Miyashiro aparece en la película Amigos en apuros como el líder de una mafia de apuestas, ambiguo y extravagante. Es su nuevo trabajo en el cine luego de estrenar como director Sangra, grita, late!, una película de autor que no tuvo la acogida de la comedia Once machos, vapuleada por la crítica, pero que tendrá en breve una secuela.

“En el cine tenemos que colaborar con el otro. Es muy pequeñito todo. Yo pongo de ejemplo a los cocineros, los chefs se juntaron, empezaron y mira ahora. No estuvieron mirando al costado”, comentó durante la conferencia de la primera película de Lucho Cáceres como codirector.

Miyashiro agregó que entiende que la crítica y la taquilla en Perú no van de la mano. “Cuando he hecho películas, me han matado las críticas, pero nos ha ido bien en taquilla como Once machos. Y en otras, hemos ganado un premio y no ha ido nadie (ríe). Yo siempre digo: haz la película que te guste a ti, o sea, que te divierta si es una comedia, que te conmueve si es un drama, ya si les gusta a los demás es otro tema”.

El actor también sostuvo que ha sabido estar de ambos lados, del cine comercial, del autor y cree que hay más público para la películas nacionales. “Hace años, una película tan hermosa como Wiñaypacha no se hubiera visto como se vio. Está bien, es un proceso, no hay que quejarse. Yo he evitado siempre quejarme: ¡ay no me da plata el Estado! o ¡ay no fue la gente, los odio! Si no fue gente, a lo mejor aplica a que nuestra campaña (de marketing) no fue lo suficiente buena”.

Una serie y una película de autor

Al ser consultado por la secuela de Once Machos (se estrena en febrero), reconoció que ha leído las críticas y que se propuso corregir errores. “Yendo a la edición, creo que la película está mucho más bonita. O sea, algo hemos aprendido en este camino. La parte 1 tenía ciertos errores en varias cosas y era natural porque era mi segunda película, qué sé yo. Ahora he usado técnicamente más soportes, está divertida y recontra feeling porque tiene que ver con el amor. Vamos a ver las historias de esos ‘once machos’ con sus novias, sus esposas, en todas las edades”, adelantó sobre la cinta que tuvo a Daniel Peredo.

Después de hacer “varios” borradores del guion, Miyashiro también llevará la historia a la televisión. “Es una comedia que la grabaríamos en marzo y abril, estará en la preventa del canal. Yo soy autocrítico, pero también me emocioné con la historia porque finalmente es para grandes y chicos, escuchar gritar ¡gol! a un niño en el cine es algo que no lo voy a olvidar”.

En paralelo, está escribiendo su próxima película de autor. “Va por ahí con Sangre, grita, late! Así no vaya nadie a verla (sonríe), también quiero contar las historias que quiero contar”.