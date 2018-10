Toda vida es un recuento de secretos que permanecen ocultos salvo en el caso de los artistas que los hacen públicos. La vida de Edgardo Rivera Martínez, que nos dejó hace poco, es una lección de humanidad y de belleza, algo que se transparenta en sus maravillosos relatos y novelas.

Recuerdo el primer libro que leí de él, una novela corta llamada El visitante (1974), que me pareció un ejemplo de buena prosa, construcción de escenarios misteriosos y un personaje tan enigmático como entrañable. El libro me gustó tanto que escribí una reseña en un periódico de entonces. Cuando el teléfono de mi casa sonó, con la voz de Edgardo Rivera presentándose para agradecerme por la nota, lo primero que me sorprendió fue su extraordinaria amabilidad, una amabilidad ritual que en su caso era perfectamente natural. Luego vinieron algunas de sus obras mayores, entre ellas su relato ‘Ángel de Ocongate’ (1982) que tiene uno de los inicios más logrados de cualquier obra peruana: “Quién soy, sino apagada sombra, en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa. Por instantes silba el viento, pero después regresa todo a su quietud.” La peregrinación a “ese santuario abandonado” del que habla el relato es a la vez una exploración de la subjetividad del personaje narrador, un gran ejemplo de prosa lírica.

Edgardo Rivera fue un ejemplo de un compromiso del escritor con su trabajo, en medio de todas las adversidades. Durante los años ochenta, cuando la luz estaba racionada la mayor parte del día, se levantaba en las madrugadas para aprovechar las horas de electricidad y escribir su obra mayor, País de Jauja (1993). Su visión de la sierra central es fastuosa, mítica y a la vez extremadamente humana. Las sirenas que pueblan su mundo andino son perfectamente naturales. La novela cuenta la historia del joven Claudio que en 1947 pasa su juventud en Jauja entre la música andina y la de Mozart y Bach. Luego hurga en los secretos de su familia, y en sus experiencias ligadas al amor y al sexo. Todos estos elementos confluyen en una visión armónica de las diferencias, una visión del futuro de una sociedad y del personaje. La prosa de Edgardo en ese libro es de una tersura y una belleza que se queda con nosotros.

Era además un gran caballero, un hombre fino, educado, culto y tremendamente afectuoso. Su esposa Betty, oriunda de Junín como él, fue una gran compañera y lo sigue siendo. Estudiante y luego profesor de San Marcos compartió el aula en los años cincuenta con Mario Vargas Llosa. Ambos se reencontraron varias veces a lo largo de los años. En algún artículo autobiográfico sobre los años sanmarquinos Edgardo, con su habitual cortesía, afirmó que en un examen “Mario tuvo la gentileza de soplarme las respuestas”.

Fue además ensayista, recolector de crónicas de viajes sobre el Perú y un gran compañero de conversaciones. En alguna época nos vimos con frecuencia en nuestras casas y en el café Haití. Siempre tuve el privilegio de gozar de su erudición y su gracia. Su amabilidad era una forma de la pasión.

He pensado mucho en él en estos días. Quizá fue una definición de la vida la que dio en su relato. “Por un instante silba el viento pero después regresa todo a su quietud.” ❧