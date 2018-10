“Un trozo de mí se quedó en Perú”

Al cineasta barcelonés, Carlos Marqués-Marcet, siempre le ha ido de película. A los 19 años ya participaba en el Festival Internacional de Cine de Berlín. A los 23, con el corto Amunt i avall, ganó el premio nacional de Jóvenes creadores de Injuve. A los 25, su cuarto corto, Aullidos, fue seleccionado por la revista de cine Cahiers du Cinéma como el mejor cortometraje del año 2008. Para las distinciones de su trabajo fílmico casi no ha tenido cinco minutos de intermedio. El 2015, con la película 10,000 km ganó el premio Goya al mejor director novel. Además, ha ganado el Gaudí, el Biznaga de Oro en el festival de Málaga y paramos de contar.

Carlos Marqués-Marcet está el Lima, precisamente ha venido a presentar 10,000 km en el Festival de Cine Europeo que actualmente se realiza en nuestra ciudad. La película, de corte romántico y dramático, narra la historia del amor a distancia de una pareja. Pero Marqués-Marcet no es la primera vez que está en Lima. El 2008 rodaba en el Perú el documental De Pizarros y Atahualpas (2009), un tema caro en nuestra historia.

“Es la tercera vez, creo que un trozo de mí se quedó aquí, en Perú, tengo esa sensación. Uno trata de entender el mundo de otra manera, de entender otras realidades. Otra visión que te ayude a madurar, a tener otra perspectiva de las cosas, otras maneras de relacionarte”, explica el cineasta.

Ahora vuelve a Lima con 10,000 km, que ha ganado varios galardones.

Sí, la película está bien, estoy muy contento y regresar ha sido muy hermoso. Con 10,000 km es, como les pasa seguro a otros directores, cuando ya se acaba la película, pero vienen dos o tres personas y te dicen algo concreto donde notas cómo y cuánto les ha importado, eso es muy bonito. Yo, la verdad, no lo cambio por nada, ni por todos los premios del mundo.

Entre Perú y España hay casi 10,000 km de distancia y acaba de conmemorarse un aniversario más, ¿una relación también a distancia entre nuestros países?

Sí, obviamente, creo que esa unión es complicada, en tanto que, por desgracia, no es realmente igual. Los peruanos que viajan a España necesitan de visa y los españoles para venir acá, no. Creo que hay un tema de injusticia, que hay una deuda histórica de los países europeos que hemos colonizado y que, hay que lamentar, muchos españoles no lo ven así. Me parece una aberración.

Su primera película De Pizarros y Atahualpas rodada en el Perú, refleja un momento en que terminó el poder fujimorista. ¿Qué le motivó mostrar esa realidad de nuestro país?

Primero, es que justamente quería explorar esta conexión, donde tú sientes que te une la literatura, la música, pero, como en mi caso, que soy catalán, tengo otro idioma, al mismo tiempo sientes el divorcio, la diferencia. Un país no integrado. Igual, llegué en un momento concreto, pero se me abrieron muchas puertas, me acogió mucha gente. Era una chaval, entonces tenía 22 y las ganas de ir a Ayacucho, entrevistarme con gente que había estado en la Comisión de la Verdad, visitar sitios como La Casa Rosada, que estaba abandonada, espero que ahora esté más cuidada.

¿Sentía el clima político?

Sí, era un momento muy extraño de cambio y también de la decepción luego del cambio, porque se advirtió que Toledo no llenaba las expectativas. Había llegado la esperanza y se había ido otra vez. Me invitaba a preguntarme muchas cosas. Desde el hecho de si tenemos derecho a filmar, a exotizar lo diferente, y luego por qué, para qué y cómo.

Con 10,000 km pone en debate el tema de la pareja, ¿cree que el amor es un plan infructuoso por naturaleza?

Bueno, hay que separar dos cosas, una es el amor y otra las relaciones. El amor tiene muchas formas. Las relaciones de pareja son complicadas, ahora parten del momento en el que vivimos, justo que hablábamos de las estructuras económicas y en donde se ha privado mucho el cumplir nuestros deseos por individual. Antes era mucho más fácil, porque siempre había la mujer que se sacrificaba y eso estaba muy metido en nuestras cabezas. Ahora es la realización personal. Estas tres películas que he realizado se plantean el tema de conseguir tus deseos versus construir la vida en común. Creo que tenemos que reaprender sin volver al “me voy a sacrificar” que no tiene mucho sentido. Parte de esto es el fracaso de la familia nuclear que nos vendieron.

Alguna vez pensó estudiar filosofía, ¿de alguna manera su cine es la visión de un filósofo que deja premisas e interrogantes?

No lo había pensado, la verdad, pero supongo que algo de eso habrá. La verdad, siempre me ha gustado, pero soy un mal lector de filosofía. No tengo una capacidad de pensamiento abstracto fuerte. El cuerpo se me ha hecho más presente y eso es lo bonito del cine, el corporizar, pero de hecho hay mucha influencia de la filosofía en mi vida.

En Tierra firme, su última película, plantea el tema de la maternidad en una pareja de mujeres que vive en un barco. El agua, el mar, es muy simbólico, como que conduce lo incierto de la relación.

Sí, pero el cine es un arte de lo concreto. En este caso, primero son las mujeres, el conflicto de la maternidad y luego está el agua como algo que fluye, como lo característico. Es una cadena de cosas que elaboran un universo. Todo paisaje es emocional y te lleva a ciertos roles. En Lima el paisaje urbano realmente te cambia. El Centro de Lima se resiste a dejar su espíritu popular, me parece vibrante.

¿Cuál es el poder del cine?

Si hay algo maravilloso en el cine es la capacidad para contar experiencias y no importa que estas sean grandes, a veces son pequeñas, pero muestran la gran dificultad de las relaciones humanas. Supongo que por eso me gusta el tema de la pareja, al menos por ahora. Es ese lugar de la intimidad donde estás tan cerca del otro, donde se supone que vas a entender perfectamente lo que le pasa y muchas veces te das cuenta que estás muy lejos.

¿Es el ser humano egoísta por naturaleza?

Si ves a los niños, pues sí, pero el ser humano, cuando crea ese sentimiento de comunidad, no. No desde que descubre el altruismo como un placer mucho más grande.❧

