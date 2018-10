Expolio en la bnp

■■ Trabajo en una librería y a diario registro varios robos de libros. Son raros los días que no sucede. Por eso me interesó La biblioteca fantasma (Ed. Planeta) de David Hidalgo, una investigación profunda y muy documentada sobre la lucha que emprendió Ramón Mujica, el exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, para recuperar los incunables que habían desaparecido durante años. Mujica, antropólogo experto en símbolos religiosos, tiene que enfrentarse contra un sistema que desconoce. Cuenta con el apoyo de pocos funcionarios valientes como Martha Uriarte, una mujer persistente que impidió el robo de las cartas del Archivo Presidencial Cáceres. Es imposible no indignarse mientras van pasando las páginas y el monstruo de la corrupción se convierte en una enciclopedia del Mal. A veces creemos que la corrupción es solo un problema de políticos y jueces, pero leyendo este reportaje los peruanos serán testigos del peligro de nuestra desidia frente al Patrimonio Nacional. Los libros son nuestra Historia y debemos protegerlos de quienes los roban para traficar con ellos.❧