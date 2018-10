Exposición "Arrival City" abordará la problemática de la migración en la ciudad de Lima.

Lima incorporó oleadas de migrantes de Europa, África y Asia desde su fundación hasta nuestros días, y aún hoy recibe a miles de seres humanos de otras partes de nuestro continente. ¿Qué es lo que hace a una ciudad amigable para los migrantes? ¿De qué manera una ciudad puede sacar provecho de los procesos migratorios? El Goethe-Institut anuncia la inauguración de la exposición “Arrival City: Ciudades de llegada. Ocho tesis que hacen de una ciudad de llegada un lugar exitoso o un fracaso”, que indaga en torno a la manera en que los migrantes se insertan en la actividad económica, social y cultural de la ciudad.

La exposición “Arrival City: Ciudades de llegada” se presentó por primera vez el año 2016 en el marco de la XV Bienal de Arquitectura en Venecia, era por entonces una reacción inmediata a las olas migratorias en Alemania y fue presentada junto a propuestas arquitectónicas para viviendas para refugiados. Gracias a un convenio entre el Goethe-Institut con el Museo de Arquitectura de Frankfurt, la exposición recorrerá varias ciudades del mundo, empezando por Lima.

Las ocho tesis que conforman la exposición “Arrival City: Ciudades de llegada” fueron elaboradas por los curadores Anna Scheuermann, Oliver Elser y Peter Cachola Schmal, junto a Doug Saunders, autor del libro del mismo nombre, cuya investigación reconoce el fenómeno de la migración como una “oportunidad”. Según la tesis de Saunders, una llegada “lograda” es cuando los inmigrantes se insertan en la actividad económica, social y cultural, contribuyendo al desarrollo; mientras que en una llegada “fracasada”, los barrios de los migrantes son marginados y dan lugar a la delincuencia, violencia y extremismo. Saunders es de la idea de que tanto las sociedades que reciben, como las que llegan, pueden sacar provecho de estos movimientos migratorios, siempre y cuando las ciudades de llegada cumplan determinadas condiciones.

Se presentará en la exposición una perspectiva local, en colaboración con la Universidad Privada del Norte, curada por el arquitecto José Ignacio Pacheco, en la que se puede apreciar la ciudad de Lima como una Ciudad de llegada. La parte local contará con testimonios de migrantes de diferentes lugares del país, así como una maqueta que muestra el crecimiento de la ciudad e imágenes de los fotógrafos Gonzalo Cáceres y Gladys Alvarado.

“El capítulo peruano de la muestra 'Arrival City: Ciudades de llegada' propone traspasar el cristal a través del que miramos. Y observar desde otra mirada, desde la mirada del migrante que vive el otro lado del terreno, donde no se ven los parques, donde no hay árboles, donde no hay verde y no se tiene agua corriente o desagüe. Queremos que los limeños de todos los distritos vean esta ciudad en los cerros desde la necesidad de las personas; hombres y mujeres, niños o adultos mayores, que se han mudado a la ciudad capital de su país, y que al llegar no tuvieron ninguna protección del Estado, ni ayuda social, pero al menos pudieron contar con un pedazo de suelo en donde vivir”, afirma el arquitecto José Ignacio Pacheco sobre la muestra.

Por último, se contará con una instalación de Realidad Virtual donde se presentará el proyecto ganador de la Migratón VR 2018, concurso de Realidad Virtual en torno a la temática de la migración que se desarrolló el pasado mes de agosto en una cooperación entre el Goethe-Institut Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú, representada por el Grupo Avatar.

La exposición podrá ser visitada en la Sala de Arte Moderno (SAM) de Larcomar del 5 al 28 de octubre, en horarios de 11.00am a 10.00pm.