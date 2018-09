“Hacemos teatro con hombres invisibles”

“No es teatro de sombras. Tampoco teatro de cámara. Es teatro de hombres invisible”, afirma Jiří Aster Srnec, director de Teatro Negro de Praga, la compañía que hoy y mañana ofrece su espectáculo en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula.

Sobre el escenario, provista de una técnica en la que “desaparecen” los actores, se presenta una serie de escenas que van desde situaciones humanas y reflexivas hasta cuadros jocosos y divertidos. El espectáculo incluye historias tradicionales y mitológicas, pero también sketch sobre asuntos cotidianos. Y siempre se juega con objetos que parece mágicos, pues, bajo la música, se desplazan solo e interactúan con los actores.

Refiere que la técnica es sencilla, se viste a los actores de negro –tela terciopelo– y se realiza tras el escenario un cuidadoso manejo de las luces de fluorescentes. Y lo demás es asunto del ojo humano.

“Es que el ojo humano no es bueno, como el de los animales. No advierten que allí, donde se mueven los objetos, está la mano de los actores, solo que están vestidos de negro y se han hecho invisible”, explica el director.

“Podemos dar vida a los objetos –agrega–. Ofrecemos teatro, un teatro de diálogo, pero sin palabras, ‘contamos’ historias que son aptas para grandes y chicos”, dice Jiří Aster.

Invención de un teatro

Cuenta que fue su padre, que ahora está muy anciano, quien inventó el teatro negro hace más de 50 años. Y lo descubrió de casualidad. En 1958 trabajaba en una compañía de teatro, pero estaba en la edad de servir al ejército. Pero él no quería ir.

“Mi padre me dijo que nunca quería tener una pistola en la mano para acabar con la vida de un ser humano”, refiere Jiří Aster.

La única manera de exonerarse de ir al frente, era justificar que estudiaba. Se matriculó en un escuela de teatro. Allí vio un día que uno de sus compañeros, durante un ensayo de títeres, estaba vestido de negro y trabajaba con un fondo también negro y que su cuerpo propiamente “desaparecía”. Allí se le prendió el foco, se le ocurrió llevar actores vestidos así. Allí nació el teatro negro .

“Hay quienes, que no saben, afirman que el teatro negro tiene origen chino, pero no. Hay teatro de sombras, de trucos, pero no es teatro negro. Incluso Stanislavski una vez cubrió de negro la cabeza de uno de sus actores para hacer ver que no tiene cabeza, pero eso era truco. El teatro negro obedece a toda una concepción, que tuvo un inicio y un desarrollo. Mi padre lo fundó en 1961”, sostiene Jiří Aster.

la dirección

Jiří Aster tiene 34 años. Nació y creció en el teatro. Además de su padre, creador del teatro negro, su madre era una eximia bailarina de ballet, que también trabajaba en la compañía de su padre.

“Cuando estuve en Buenos Aires, mi madre me envió una copia de su diario de esos años, en la que cuenta que yo, a los 2 años, estoy sentado viendo la obra durante dos horas calladito. El teatro esta en mi mente y alma”, dice.

Siempre ha trabajado en la compañía de su padre, pero a los 20 años tuvo que hacerse cargo de la dirección. A su padre nunca le interesó manejar la economía, se lo dejaba a su manager.

“Pero un día, de gira en México, descubrí que nuestro manager nos engañaba con las cuentas. El manager se marchó, creó su propia compañía de teatro negro y usaba el nombre y prestigio de nuestro teatro para perjudicarnos. Así que yo asumí la dirección de la compañía. Esa es la historia negra del teatro negro”, concluye Jiří Aster.❧

el dato