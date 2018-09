Museo del Prado invita a participar del micromecenazgo

Madrid. EFE.-El Museo del Prado, con motivo de su bicentenario, quiere "democratizar el mecenazgo" y por eso invita a cualquier interesado a participar en la compra del cuadro "Retrato de niña", de Simon Vouet, con aportaciones a partir de cinco euros (5,8 dólares).

"A falta de una Ley de Mecenazgo, que seguimos reclamando, sí que existen unas leyes fiscales para el micromecenazgo que no queremos dejar de lado", explicó hoy el director del Prado, Miguel Falomir, quien predicó con el ejemplo y fue el primero en introducir un sobre cerrado con su donación en la urna instalada al lado de la obra.

La obra se expone en una sala adyacente a la Sala de las Musas junto a un montaje museográfico que incluye textos informativos, una pantalla en la que se emiten dos vídeos explicativos y la urna, que cuenta con la presencia de un informador durante todo el horario de apertura al público.

La cantidad que necesita recaudar el Prado es de 200.000 euros (232.000 dólares). Estas donaciones se podrán realizar, además de en el Museo en la urna, a través de la web de la institución museodelprado.es.

Y la iniciativa se podrá compartir a través de las redes sociales con el hashtag #súmatealPrado.

Se trata de una primera experiencia que pone el museo en marcha, y dependiendo de cómo termine (los resultados se podrán ir viendo en la página del Prado y a final de año se conocerán totalmente) la institución decidirá si continúa el micromecenazgo con otra obra.

Este primer proyecto tiene como protagonista un cuadro de una coleccionista privada y que no se había expuesto en público hasta hoy.

"Retrato de una niña con paloma" es "una obra muy importante" del pintor francés del siglo XVII Simón Vouet (1590-1649), del que el Prado posee dos pinturas, "La Sagrada Familia con Santa Isabel, San Juan Bautista y Santa Catalina" y "El tiempo vencido por la esperanza y la belleza".

Las personas que quieran hacer su aportación para adquirir esta obra podrán ser anónimas o nominativas, según lo deseen.

Falomir resaltó que esta iniciativa demuestra que no hace falta ser millonario para acercarse al Prado y recordó que este tipo de propuestas de micromecenazgo ya se están llevado cabo en otros centros, como el Museo de Arte de Lisboa o el Louvre de París.