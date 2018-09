Los Puppets llegaron al Perú y recorren las calles de Lima

Phill y Sandra pasearon por icónicos sitios de la capital peruana como la calle Capón, Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y la Plaza San Martín.

La película “¿Quién mato a los Puppets?” cuenta la historia de Phil Phillips, un puppet ex-policía que, tras haber caído en desgracia, se ve obligado a regresar a la investigación criminal cuando su hermano es asesinado.

Phil también tendrá que volver a unir fuerzas con su ex compañera, la detective Edwards (Melissa McCarthy), lo que no lo hace nada feliz ya que hay mucho resentimiento y malos entendidos entre ambos, pero no tienen otra alternativa, sobre todo cuando los miembros de un famoso programa infantil de los 80 comienzan a ser asesinados uno a uno

El filme no es apto para niños, está dirigido a un público adulto, que debe ir al cine con la mente abierta para ver marionetas irreverentes que se desenvuelven en ambientes violentos y que utilizan lenguaje rudo

“¿Quién mato a los Puppets?” será estrenada el próximo jueves 13 de setiembre en todas las salas de cine local.