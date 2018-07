En La Casa de Cartón, Martín Adán describe el invierno de Barranco en sus primeras líneas como “raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano.” El invierno de Lima siempre es raro y frágil. No es opresivo, ni torrencial, ni helado ni nevado como el de otras regiones del mundo. Es un invierno hecho de gente que camina con la cabeza gacha. Gente de trajes oscuros y pasos vacilantes. Es el invierno que sienten los que hacen las colas en las esquinas de la avenida Arequipa o en las estaciones heladas del Metropolitano o el de los que venden caramelos y golosinas de un modo desesperado, buscando alguna compasión en las ventanas de los autos. De vez en cuando, atravesando la incertidumbre del aire gris, aparece una franja de sol, como dando alguna esperanza.



Otra definición del invierno es la de Sebastián Salazar que vivía a plenitud su filiación con la ciudad, aunque fuera a modo de crítica: “Lima, aire que tiene una leve pátina de moho cortesano, tiempo que es una cicatriz en la dulce mirada popular, lámpara antigua que reconozco en las tinieblas, ¿cómo eres?”. La pregunta de Salazar Bondy ocurre en una ciudad oculta por el velo blanco de la neblina, un manto de ambigüedad que relativiza todas las convicciones.



La mención más famosa a este velo blanco es sin duda la de Melville que en el capítulo 42 de Moby Dick llama a Lima “la ciudad más extraña y triste del mundo”. Se trata, en palabras suyas, de una ciudad sin lágrimas, que “ha tomado el velo blanco, y existe el más alto horror en esta blancura que define su tribulación. Vieja como Pizarro, esta blancura mantiene siempre nuevas sus ruinas, no admite el jovial verdor de su decaimiento: extiende sobre sus rotos terraplenes la rígida palidez de una apoplejía que fija sus propias distorsiones”. Esta famosa definición de la neblina limeña parece a la vez un diagnóstico de nuestros males sociales y culturales y no es ajena a la que dio Groussac sobre Lima: una ciudad que “preserva el encanto melancólico de una grandeza venida a menos”. La melancolía es una constante entre nosotros, lo que replicaría la famosa letra “Augusto soberano de la melancolía, señor de la tristeza, monarca del dolor”, en el vals de Márquez Talledo. Más alegre es Felipe Pinglo Alva en un delicioso one step: “Llegó el invierno con sus rigores / las bellas flores a hacer sufrir. Ellas marchitas llenas de pena / al fin tuvieron que sucumbir”.



El verano no ha dejado muchas huellas en nuestra literatura. El invierno es nuestra marca. En los últimos cien años, los ritmos de los migrantes han sacudido esa neblina con su empuje. La melancolía puede haber pasado de moda ante la llegada de los provincianos. Pero el invierno continúa.