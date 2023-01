SUPER JUNIOR en Disney Plus: ¿serie documental tendrá temporada 2? Esto dijo Leeteuk a sus fans

La llegada de “SUPER JUNIOR: the last man standing” a Disney Plus suscitó nostalgia y emoción en los fans. A lo largo de la serie documental, original del streaming, se hace un repaso a los entretelones del k-pop a través de la historia de esta boyband coreana, un conjunto musical ícono con más de 17 años en el rubro. Entrevistas exclusivas a los actuales integrantes activos, así como imágenes de archivo que traen al recuerdo a los exidols y los dolorosos momentos que también forman parte de la historia grupal, dan vida a esta producción.

Tráiler de “SUPER JUNIOR: The last man standing”

Estrenada el 18 de enero, la docuserie de SUPER JUNIOR consta de dos capítulos de casi 50 minutos cada uno. ¿Tendrá segunda temporada?

La pregunta fue planteada en redes sociales por fans que se quedaron con ganas de ver otros momentos claves en la vida de la boyband de k-pop que fueron excluidas de la producción (probablemente, por cuestiones de tiempo). Entre estas figuran la historia de la tapa de botella que casi ‘mata’ a SUJU y la batalla de Incheon, una pelea a golpes entre Leeteuk y Heechul que asustó al mismo G-Dragon.

SUPER JUNIOR en Disney Plus. Foto: captura

¿El documental de SUPER JUNIOR en Disney+ tendrá segunda temporada?

Leeteuk, líder de SJ, abordó acerca de “SUPER JUNIOR: The last man standing 2″ en un live que realizó en Instagram el mismo día de lanzamiento.

De acuerdo al famoso coreano de 39 años, es posible que el documental tenga segunda temporada. Sin embargo, todo dependerá de cuan altas sean las vistas que acumule en Disney Plus.

Con el objetivo de que “SUPER JUNIOR: The last man standing 2″ sea una realidad, la fanaticada se enfoca en el streaming y ya pide la continuación en las redes sociales de la plataforma.

Fans piden a Disney Plus que el documental de SUPER JUNIOR tenga segunda temporada. Foto: captura Instagram

A la par, en países de Latinoamérica, como Perú y México, se preparan para la llegada de sus artistas favoritos del k-pop con la serie de conciertos “SUPER SHOW 9″.