El estreno de “SUPER JUNIOR, the last man standing” en Disney Plus será una realidad en cuestión de horas. A casi dos meses del anuncio, el documental del grupo ícono del k-pop llegará a la plataforma de streaming a nivel global. Para fans en países de Latinoamérica, como Perú y México, el lanzamiento de esta producción es una actividad programada en la agenda de su grupo favorito previa a la serie de conciertos Super Show 9. ¿Cuándo y en qué momento será la premier?

“SUPER JUNIOR, the last man standing”, el documental, forma parte de la lista de proyectos de k-pop que Disney+ agregará a su catálogo con la etiqueta de originales. Es decir, solo estarán disponibles para su visionado en este servicio que le hace la competencia a la gigante del streaming, Netflix.

Otras producciones con temática de pop coreano en la lista de próximos ingresos a esta plataforma de paga propiedad de la estadounidense The Walt Disney Company son los respectivos documentales de J-Hope, BTS y NCT.

Fecha de estreno de “SUPER JUNIOR, the last man standing” en Disney Plus

Separa la fecha en tu calendario: el estreno de “SUPER JUNIOR, the last man standing” en Disney Plus será el miércoles 18 de enero. La fecha fue asignada tanto para los países de Latinoamérica y otras regiones, por lo que es un lanzamiento a escala global.

SUPER JUNIOR, grupo de k-pop con más de 17 años de carrera, se prepara para lanzar su documental y recorrer países de Latinoamérica. Foto: composición LR/DisneyPlus

“SUPER JUNIOR, the last man standing” en Disney Plus en Perú: ¿a qué hora sale?

Aunque la hora exacta de estreno ha sido confirmada, las producciones originales de Disney Plus suelen estar disponibles en Perú durante las madrugadas de los días programados de estreno. Por tal motivo, se espera que “SUPER JUNIOR, the last man standing” salga al aire entre las 2.00 y 3.00 a. m. del miércoles 18 de enero.

Tráiler de “SUPER JUNIOR, the last man standing”

¿De qué tratará “SUPER JUNIOR, the last man standing”?

Un repaso a la historia de SUPER JUNIOR, grupo con más de 17 años de trayectoria que logró situarse en la gloria de la música como figura representativa del k-pop.

“El exclusivo grupo de chicos SUPER JUNIOR 05 se eleva como el mejor artista mundial SUPER JUNIOR. Esta película documental es una exploración detrás de escena del grupo”, indica la sinopsis del programa.